To gamle damer overraskede ved kapsejlads

Holbæk - 19. september 2020

- Vi plejer aldrig at vinde noget. Så jeg blev noget overrasket, for vi har jo bare gjort, som vi plejer.

Sådan lyder det fra Hjalms skipper, Martin Dencker, der sammen med resten af mandskabet på skibet har deltaget i kapsejladsen for træskibe »Limfjorden Rundt«.

Og onsdag var de tilbage i Holbæk med en præmie. Hvilket bestemt ikke plejer at være hverdagskost, for Hjalm hører ikke til blandt de hurtigste skibe på havet.

Præmien, som Hjalm fik, har da heller ikke noget med fart at gøre, men blev givet for »Bedst Opklarede Skiw«.

Den lidt kryptiske titel betyder, at Hjalm har fået præmien for at være det mest ryddelige skib.

Eller som der står i beskrivelsen af præmien:

»Tildeles det skib, der i årets sejlads har gjort ekstra meget ud af oprydning og altid præsenterer sig fornemt i de havne, sejladsen anløber«.

Den pris er Martin Dencker glad for at modtage, men han sender straks rosen videre til sit mandskab.

- Det er jo dem, der har sørget for det hele. Jeg har jo bare drejet på rattet og stået og råbt ud af vinduet, fortæller han.

Der følger ikke nogen penge med præmien, men den kan hænges op på væggen i styrehuset som et trofæ.

Motivet på præmien består af en rund træskive med tre huller i.

- Det er en såkaldt jomfru, som bruges i forbindelse med tovværk på træskibe, forklarer Martin Dencker.

Hjalms besætning på fire var i forbindelse med »Limfjorden Rundt« blevet udvidet til 15 mand.

- Vi havde nogle med, som havde betalt for turen. De deltog så i det almindelige arbejde om bord, fortæller Martin Dencker.

Hurtigt Holbæk-skib Hjalm var ikke det eneste skib fra Holbæk, som deltog i »Limfjorden Rundt«.

Bonavista, der er Fultons søsterskib, var også med, og det lykkedes det lokale skib at blive nummer et i sin klasse, som er klassen over 45 bruttoton.

Sejren kom i hus via to førstepladser og to andenpladser i klassen i de fire etapesejladser, der blev gennemført.

På en af etaperne fra Struer til Nykøbing Mors blev Bonavista det hurtigste skib af alle.

Bonavistas skipper, Martin Andersen, er lidt overrasket over, at det endte med en samlet førsteplads.

- Jeg vidste godt, at Bonavista er et hurtigt skib. Men skibet har jo gennemgået en omfattende renovering, så det var første gang i over 20 år, at skibet har deltaget i en kapsejlads. Derfor har vi jo ikke så stort et kendskab til skibet. Andre mandskaber havde sejlet med deres skib i 20 år og kender det ud og ind og går virkelig seriøst til værks, fortæller han.

Martin Andersen forklarer, at det at sejle hurtigst i en kapsejlads ikke kun handler om at sætte de rigtige sejl.

- Det er også noget med, hvordan man placerer sig i forhold til de øvrige konkurrenter, så de ikke stjæler vinden, hvordan man skifter kurs og så videre, fortæller han.

Præmien, der har samme udseende som Hjalms bare med en anden tekst, bliver nu hængt op et eller andet sted i skibet. Og måske kommer der flere til hen ad vejen.