Politiet afspærrede dele af Smedelundsgade efter det voldelige opgør mellem de to mænd i begyndelsen af marts. Foto: Allan Rasmussen

To fortsat fængslet efter opgør

En dommer har forlænget varetægtsfængslingen af de to mænd på 24 og 36 år, som torsdag den 5. marts røg i totterne på hinanden i Smedelundsgade i Holbæk.

De er sigtet for grov vold mod hinanden og skal indtil videre være bag tremmer til den 14. april.

De to mænd mødte hinanden i Smedelundsgade ved 15.30-tiden den torsdag eftermiddag. De kendte hinanden i forvejen, men var tilsyneladende ikke perlevenner.

Ifølge politiet var de to gerådet ud i et større skænderi, som kulminerede, da den 36-årige mand fra Ugerløse slog den 24-årige, som er fra Hvidovre, i hovedet med et koben.