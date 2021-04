Linje 502 er en af de to bybuslinjer, der fra november i år kan forventes at overgå til at blive betjent delvis med to elbusser. Foto: Allan Rasmussen

To elbusser sikrer en forlænget aftale

Holbæk - 12. april 2021 kl. 13:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet, at kommunen forlænger aftalen med operatøren på bybuslinjerne 501 A og 502 i Holbæk by med to år. Det sker med den forudsætning, at to ud af de seks busser på linjerne udskiftes med elbusser senere på året.

Sagen skal også behandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, før den endelige beslutning er taget.

Det er mobilitetsselskabet Movia, der har rettet henvendelse til Holbæk Kommune om muligheden for at få to elbusser i drift fra november i år.

Ditobus, der har hovedsæde i Holbæk, vandt i 2017 et udbud for linjerne 501 A og 502. Ved udbuddene i den kollektive trafik indgås der aftaler for seks år. De kan dog forlænges med tre gange to år, så det bliver til 12 år, hvis operatøren opfylder aftalen fuldt ud.

Det har ikke været tilfældet for to de linjer. Ditobus har givet tilsagn om særdeles høj kundetilfredshed. Og selv om kundetilfredsheden er meget høj, er den ikke så høj som lovet, hedder det i klima- og miljøudvalgets dagsorden.

Udbud i 2023 eller 2025 Ditobus har derfor ikke ret til en forlængelse af kontrakten fra december 2017, efter at de de seks år er udløbet efter 2023.

I forbindelse med den bebudede indsættelse af elbusserne fra november i år har Ditobus bedt om en to-årig forlængelse af aftalen, selv om aftalen ikke er opfyldt.

Holbæk Kommune står med to muligheder. Enten kan den vælge den skitserede løsning med to års forlængelse og et derefter et nyt udbud i 2025. Eller den kan vælge at afvise en forlængelse og afholde et nyt bud i 2023, når den seks-årige aftale udløber. Det skal tages med i betragtning, at der i begge tilfælde vil være ekstraudgifter ved eldrift i forhold til diesel, og de udgifter vil være fastlåst i hele udbuds­perioden, altså op til 12 år.

Ekstraudgifter til elbusser er faldende Tendensen med støt faldende ekstraudgifter til elbusser ventes at fortsætte. Derfor vil ekstraudgifterne efter al sandsynlighed være højere ved et udbud allerede i 2023 frem for i 2025.

Movia og Holbæk Kommunes administration har anbefalet, at aftalen med Ditobus forlængese med to år til 2025, mod at der indsættes de to elbusser.

Den indstilling har et flertal i klima- og miljøudvalget fulgt. Karen Thestrup Clausen (EL) stemte for den alternative indstilling med udbud i 2023 med den begrundelse, at den grønne omstilling ønskes fremmet mest muligt.