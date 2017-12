Her på Blegdammen blev to unge på 15 og 18 år beordret til at stå op af kirkegårdsmuren og truet med en pistol eller pistollignende genstand. Foto: Morten D. Christensen

To drenge i retten for røveri

Holbæk - 11. december 2017 kl. 13:30 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved højlys dag blev to unge på 15 og 18 år i begyndelsen af september i år udsat for røveri på Blegdammen i Holbæk.

Kort efter blev de også udsat for afpresning i parkeringskælderen under Føtex i Smedelundsgade.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Midt- og Vestsjællands Politi har ikke tidligere fortalt offentligheden om episoden, der skete onsdag den 6. september omkring klokken 15.20.

Men to drenge fra Jyderup og Holbæk på henholdsvis 16 og 17 år er varetægtsfængslet i sagen, og på onsdag står de ved Retten i Holbæk tiltalt for røveri af 1400 kroner fra de to jævnaldrende samt for at have forsøgt at afpresse dem for 6000 kroner.

Det fremgår af sagens anklageskrift, som også indikerer, at anklagemyndigheden opfatter den 16-årige jyderupper som den mest aktive af de to tiltalte.

Den 17-årige holbækker er således tiltalt for medvirken til røveri og afpresning, fordi han befandt sig sammen med den 16-årige, og ved at blive på stedet »understøttede« han situationen, som det hedder i anklageskriftet.

Ifølge tiltalen skete røveriet på Blegdammen i Holbæk ved, at den 16-årige dreng fra Jyderup beordrede de to unge på 15 og 18 år til at stille sig op ad muren til Skt. Nikolai Kirkegård og holde hænderne ned langs siden af kroppen.

Den 16-årige slog dem flere gange i ansigtet, og ifølge anklagemyndigheden pegede han på de to med en pistol eller pistollignende genstand.

Han skal også have sagt, at de to inden for 10 minutter skulle betale en dummebøde på 8000 kroner eller få smadret deres knæskaller og blive skudt.

Herefter udleverede den 18-årige i alt 1400 kroner.

Kort efter blev de to ofre så udsat for afpresning i parkeringskælderen under Føtex. Ifølge anklagemyndigheden holdt den 16-årige også her en pistol eller pistollignende genstand, mens han sagde til de to unge, at de dagen efter skulle have skaffet 6000 kroner, og ellers ville de blive skudt.

Den 16-årige jyderupper er desuden tiltalt for vold og trusler mod tre pædagoger på en sikret institution for unge i Hundested. Den episode ligger tilbage til 27. juni i år.

Det er uvist, hvordan de to stiller sig til tiltalen. Nordvestnyt har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den 16-åriges forsvarer.

Og forsvareren for den 17-årige tiltalte, Linda Lange Kastholm, vil ikke kommentere sagen forud for retssagen, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

