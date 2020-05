Artiklen: To broer mere står for tur

To broer mere står for tur

Selv om togene mellem Holbæk og Roskilde igen kører efter nogle ugers arbejde på broer og spor, er der endnu et par broer i Holbæk, der står for tur.

- Da har vi to broer mere i Holbæk, som vi skal arbejde på, siger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.

Alt sammen finder sted for at forberede strækningen til elektrificering. Der skabes dermed plads til det kommende kørestrømsanlæg under broerne.