Se billedserie For et par uger siden så der sådan ud på det sted, hvor der i september 2020 var en større brand i erhvervsejendommen på Skimmedevej 10. Oprydningen var ved at være færdig, da der udbrød en ny brand i en længe ved siden af. Foto: Mie Neel

To brandtomter ligger side om side

Holbæk - 07. oktober 2021 kl. 12:46 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Oprydningen efter storbranden på den store erhvervsejendom på Skimmedevej 10 ved Vipperød i september sidste år var knap færdig, før der fredag i sidste uge udbrød endnu en brand i bygningerne. Den seneste brand var arealmæssigt set dog »kun« omkring halvt så stor som branden for 13 måneder siden.

Forsikringsforholdene efter 2020-branden er endnu ikke gjort op. Men der bliver tale om et anseligt beløb, når erstatningen for bygningerne og løsøret hos lejerne tælles sammen.

- Samlet set vurderer jeg, at det nærmer sig 100 millioner kroner. En af lejerne har fået 20 millioner kroner, og jeg tror ikke, det er den, der har fået mest. Selv har jeg slet ikke fået nogen erstatning for bygningerne endnu, for det er ikke gjort op. Men det koster 10.000-12.000 kroner pr. kvadratmeter at bygge det op igen. Jeg ved ikke, om der skal støbes nye fundamenter, forklarer ejeren af ejendommen, Filip Dyvekær, Klint.

Den tidligere Superfos-fabrik fylder samlet set 26.000 kvadratmeter. Ved branden fredag aften blev et sted mellem 2000 og 3000 kvadratmeter ramt. Det er et areal på omkring det halve af branden 1. september 2020. Her brændte op mod 5000 kvadratmeter, og desuden blev en del revet ned på grund af svære skader.

Derfor er det cirka 6000 kvadratmeter, der skal genopføres. Her har ejeren fået dækket huslejetabet af forsikringen, men det løber kun et år, så det er ophørt for en måneds tid siden. Der dækkes 300 kroner pr. kvadratmeter, så det giver et samlet beløb omkring 1,8 millioner kroner.

Lang ventetid Oprydningen efter branden for 13 måneder siden var endnu ikke helt færdig, da den nye brand opstod i en længe, der ligger lige op ad brandtomten.

Det var under arbejde med at splejse nogle ledninger sammen, hvor der blev brugt en bunsenbrænder, at der opstod ild i noget plastic, og derefter bredte branden sig hurtigt.

- Der skulle lægges en ny ledningsføring for at sikre strøm til den store afdeling med lejere, og derfor foregik det, efter at de var gået hjem. Der har været trukket en midlertidig ledning, men nu skulle der laves noget mere permanent, fortæller Filip Dyvekær.

Når oprydningen først nu er ved at blive afsluttet efter 2020-branden, skyldes det ifølge Filip Dyvekær, at Holbæk Kommune var fire og en halv måned om at give en nedrivningstilladelse. Nu skal der søges om en byggetilladelse, så genopførelsen kan gå i gang.

Ny lejer står klar - Der er nogle, der venter på deres lokaler. Der er blandt andet en ny lejer, der gerne vil have 4000 kvadratmeter. Det er en virksomhed, der pakker for forskellige webshops, og det er en ny virksomhed i kommunen, forklarer Filip Dyvekær.

Desuden er der en anden lejer, der gerne vil have 1000 kvadratmeter. Og en af de nuværende, store lejere, Primodan A/S, ønsker 1000 kvadratmeter ekstra i forhold til det, virksomheden havde før branden i 2020. Her mistede Primodan et hjørne på 300 kvadratmeter, ligesom der skete en del af sodskader, så dele af produktionsapparatet måtte vaskes ned, da det er fødevaremaskiner, virksomheden producerer.

Denne gang gik Primodan fri af branden, da lejemålet ligger på den anden side i forhold til den nye brand, fortæller medejer og administrerende direktør Lars Henriksen, Roskilde. Han er også medejer af Primoreels, som blev hårdt ramt af branden i 2020, og virksomhedens produktion flytter ikke tilbage til Vipperød.

Det vil være for dyrt at flytte tilbage, efter at Primoreels, der producerer plastfolielåg til yoghurtbægre, fetaostbægre og lignende, efter branden etablerede sig på Drejervej 14 i St. Merløse. For at komme tættere på markedet i Mellemøsten er en afdeling desuden under opbygning i Tyrkiet, hvor den ventes at åbne ved årets udgang fortæller Lars Henriksen. Primoreels har stadig et cirka 1000 kvadratmeter stort råvarelager på Skimmedevej 10.

Legetøj brændte Hasse Rasmussen, København, tidligere Holbæk, er medejer af både Primodan og Primoreels, ligesom han er det af engrosvirksomheden Impulse A/S, som er en stor lejer i ejendommen i Vipperød. Han var på stedet ved branden fredag aften, men rejste dagen efter på ferie. Derfor fortællker direktør Thomas Baastrup om den aktuelle situation.

- Branden opstod ved en nabo og bredte sig til os. Vi har mistet en del varer, enten fordi de er brændt, eller fordi de blev røgskadet. Det var primært legetøj, det gik ud over, fortæller Thomas Baastrup.

Impulse lejer fire haller på tilsammen cirka 9000 kvadratmeter, og den hal, der blev ramt af branden, kan ikke bruges nu. I stedet har Impulse fået rådighed over et andet areal i bygningen. Impulse blev også ramt af branden i 2020, hvor en mindre hal blev ramt.

- Denne gang har vi mistet flere varer, og det er tættere på jul. Men allerede mandag middag var vi klar til at sende varer ud til butikkerne igen, mens det sidste gang varede to uger, før vi var klar igen, siger Thomas Baastrup.

Branden ramte også Iltihouse, som har kontorer, mødelokaler og lager på stedet. Virksomheden udbyder kurser i lederudvikling, teambuilding, kommunikationstræning og konflikthåndtering, som afvikles andre steder.

Outdoor-udstyr er væk - Der var brand i den ene af vores to haller. I den ene halvdel, omkring 200 kvadratmeter, brændte grejet, som var tovværk, soveposer, telte og outdoor-udstyr, som bruges ved kurserne. I den anden halvdel af hallen blev udstyret enten brandskadet eller smeltede, oplyser Jack Hindborg, som er indehaver af og administrerende direktør i Iltihouse.

I den anden hal, bag en halv skillevæg, blev en del plastkasser, træværk, bambusstænger og lignende sod- og røgskadet, men det meste kan formentlig vaskes ned. Iltihouse gennemfører otte-ti seminarer om ugen, men nogle af dem har måttet aflyses på grund af manglende udstyr, men Jack Hindborg regner med at være oppe i fuldt gear igen om seks uger. Der er lånt kontorlokaler i Borgergården i Holbæk.

Også møbelvirksomheden Ingvard Christensen A/S blev ramt af branden. Der er et lager med blandt andet designermøbler på ejendommen nær Vipperød.

