To brande på en halv time

Indsatsleder Gert Olsen konstaterer, at brandene var nemme at slukke.

At finde årsagen overlader han til politiet, men han konstaterer, at det virker en anelse mistænkeligt, at containerne stod midt ude i det åbne. Og vejret taget i betragtnig, er det i det hele taget ikke helt nemt at forestille sig, at de to brande har startet sig selv.