Artiklen: To brande kan handle om opgør mellem kriminelle

To brande i Jyderup tirsdag aften er sandsynligvis påsatte. Og politiet arbejder ud fra en teori om, at der bag brandene kan ligge en konflikt mellem nogle kendte kriminelle i Vestsjælland.

Der var ild i den nederste del af husets trappe, og hvis den ikke var blevet stoppet i tide, kunne det have udviklet sig alvorligt for beboerne på første og anden sal. På anden sal trak nogle af beboerne ud på en altan, hvor de blev, indtil Vestsjællands Brandvæsen havde ilden under kontrol.