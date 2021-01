Artiklen: To bilister forsøgte at stoppe bilbrand

En bil brændte fredag eftermiddag ud på Ringstedvej lige neden under Holbækmotorvejen syd for Holbæk.

En mand var kommet kørende i sin bil, da den begyndte at sige mærkelige lyde. Da han var på det lille vejstykke mellem rundkørslerne ved motorvejen, kom der røg op. Manden fik svinget bilen ind på cyklstien, hvor han greb sin egen pulverslukker og forsøgte at slukke ilden.

En anden bilist kom med endnu en lille brandslukker og forsøgte at hjælpe, men ilden havde for godt fat.

- Da vi kom frem, var ilden ved at brede sig fra motorrummet ind i kabinen. Det var ikke nogen større opgave for os at få den slukket. Men bilen kommer ikke ud at køre igen, lyder det fra indsatsleder Jan Bruun.