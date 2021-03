Artiklen: To biler i sammenstød

Der blev mandag formiddag omkring klokken 10.25 sendt en ambulance til Tølløse, hvor der var sket et færdselsuheld i krydset Østergade/Sønderstrupvej.

Indledningsvist lød meldingen på muligt fastklemte, men det viste sig heldigvis, at ingen personer var kommet til skade ved uheldet, der involverede to biler.

Politiet har en mistanke om, at den 27-årige kvinde ikke overholdt sin ubetingede vigepligt i krydset, og der blev optaget rapport for at klarlægge omstændighederne omkring uheldet.