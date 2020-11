Politiet anholdt fredag aften to mænd for overtrædelse af knivloven. Senere på natten blev de løsladt.

To anholdt - og så blev der ro i Ladegårdsparken

Torsdag aften havde der været uro mellem to grupperinger i boligområdet, som politiet greb ind over for. Fredag aften fik politiet igen en anmeldelse om optræk til ballade i området, og politiet kvitterede ved at sende flere patruljer til området.

I bilen sad en 18-årig og en 19-årig fra Holbæk, og da politiet også fandt en kniv, blev de to sigtet for overtrædelse af knivloven og taget med til afhøring.

Der var ikke grundlag for at varetægtsfængsle de to, men politiet beholdt de to i nogle timer for at »opretholde ro og orden« i området - det kan politiet gør i henhold til politiloven.