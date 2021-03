To anholdt efter kælderindbrud

To mænd på 19 og 20 år blev søndag morgen anholdt efter et noget forkølet kælderindbrud i Bjergmarken i Holbæk.

Ved 5-tiden søndag morgen så et vidne to mænd løbe fra en af blokkene i Bjergmarken med tre kufferter og en klapvogn. Det vurderede vidnet som noget mistænkeligt og alarmerede politiet.

Vidnet fulgte selv efter de to mænd ad en sti, men mistede kontakten med dem. Vidnet havde dog et fint signalement til politiet, og kort efter opdagede patruljen to personer i området, som matchede, og de to mænd, som begge er fra Holbæk, blev sigtet og anholdt.