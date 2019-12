To Øl er i fuld gang med at gøre klar til at brygge den første øl, og ved rundvisninger, der er udsolgt,er der lejlighed til at se, hvor langt arbejdet er nået. Fotoet her er fra tidligere i processen. Foto: Per Christensen

To Øl holder marked og juleløb

Holbæk - 05. december 2019 kl. 13:23 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bryggeriet To Øl ApS er ikke helt på plads i bygningerne på Ringstedvej 13 i Svinninge. Men lørdag den 7. december bliver der mulighed for at se, hvor langt processen er nået.

Her er der nemlig indbudt til julemarked klokken 9-17, og desuden afvikles Svinninge Juleløb.

- Vi har talt om, om det er for tidligt at holde et arrangement, for vi er ikke helt på plads endnu. Men der er så mange, der er blevet ved med at kontakte os, så vi har valgt at holde det nu. Vi indretter senere et besøgscenter, og når det er færdigt, måske i april, bliver der en mere officiel åbning, forklarer fabrikschef på To Øl City, som lokaliteten i Svinninge er døbt.

Rundvisninger blev hurtigt udsolgt Nogle af gæsterne ved lørdagens arrangement har sikret sig billet til en rundvisning i bygningerne. Der var i første omgang udbudt billetter til 15 personer hver time syv gange i løbet af dagen. Det bliver på engelsk med bryggeriets tyske chefbrygger Tim Selbach.

- Billetterne var hurtigt udsolgt, og der var også nogle, der efterspurgte rundvisninger på dansk. Så satte vi omkring dobbelt så mange billetter til salg, og de blev også hurtigt udsolgt, fortæller Michael Knoth.

Disse rundvisninger bliver på dansk med tapperichef Charlie Jensen.

Ved rundvisningerne vil deltagerne blandt andet komme til at se, at det er lige før, der sættes gang i brygningen af øl. Mandskab fra den tyske virksomhed Braukon har de seneste uger arbejdet på at installere anlægget og at få det klar til produktionen.

Den første testbryg er tæt på Det bliver enten i slutningen af denne uge eller begyndelsen af næste uge, at de første testbryg køres.

- Derefter går der tre-fire dage, før vi starter op igen med de bryg, der senere ender hos forbrugerne. Men først skal det gære i tre-fire uger, før det tappes, forklarer Michael Knoth.

Der har været udfordringer undervejs med installeringen af anlægget, men ikke mere end de har kunnet løse, så tidsplanen holdes.

Hvis man ikke har billet til rundvisningerne på lørdag, vil der stadig være noget at komme efter. Ved julemarkedet vil de produkter, som To Øl har fået brygget andre steder, blive solgt, både til at nyde i baren eller til at tage med hjem. Desuden sælger nogle andre aktører morgenmad med mere.

Der er over 200 tilmeldte til juleløbet, der arrangeres i samarbejde med Charity7Summits. Overskuddet går til Legeheltene (initiativ under Børneulykkesfonden). Der er løb (eller gang) på 5, 10 og 21,1 kilometer samt børneløb 2,5 og 5 kilometer. Ruterne går rundt på To Øl Citys grund og ude i byen.

