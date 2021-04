De to 27-årige mænd blev dømt for bedrageri mod en række personer, som oprettede lån hos Basisbank, i den tro, at lånene ville blive slettet. De to bagmænd er også dømt for bedrageri mod banken, der dog ikke led tab. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: To 27-årige mænd lokkede med at »slette« lån: Her er dommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

To 27-årige mænd lokkede med at »slette« lån: Her er dommen

Holbæk - 28. april 2021 kl. 11:17 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der blev tirsdag sat i hvert fald foreløbigt punktum i en efterhånden ganske gammel sag om en lang række bedragerier begået mod både enkeltpersoner og den internetbaserede bank, Basisbank, tilbage i 2017. Det skete, da Retten i Holbæk fandt to 27-årige mænd skyldige i samlet set 16 forhold, hvor de fleste handlede om bedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger

relaterede artikler