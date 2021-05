To 18-årige i voldsom bilulykke

Det oplyser vagtchefen ved Midt og Vestsjællands Politi til sn.dk.

- Der er tale om en soloulykke, hvor to 18-årige unge mænd er kørt galt. Bilen blev voldsomt beskadiget, og den ene unge mand blev efterfølgende kørt til behandling på Rigshospitalet. Han er dog uden for livsfare. Den anden unge mand kom ikke så slemt til skade, og han blev kørt til tjek på nærmeste sygehus, siger vagtchefen til sn.dk.

Den 18-årige unge mand, der blev kørt til Rigshospitalet er fra Ringsted, mens den anden er fra Holbæk.

Hvem der kørte bilen kan politiet endnu ikke sige med sikkerhed, dog har de en formodning. Der er udtaget blodprøve på begge de 18-årige, da politiet har mistanke om, at de var påvirket af alkohol under kørslen.

Hvad der førte til, at de to unge kørte galt kan politiet endnu ikke sige med sikkerhed, da man afventer en rapport fra bilinspektøren. Men det er politiets formodning, at for høj fart har været en af årsagerne til ulykken.