To 11-årige ringede på døren: 83-årig mand kom ud med økse i hånden

Det var han blevet ret sur over, og han var overbevist om, at det var nogle børn, som lavede »sjov« med ham.

De to 11-årige børn blev naturligvis forskrækkede over mandens truende adfærd og løb hjem.

- Nu skal vi have undersøgt, om børnene uberettiget ringede på mandens dør, hvilket ikke er tilladt, eller måske var kommet til at gøre det ved en fejl, fortæller kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet oplyser, at yderligere to personer i Ladegårdsparken har anmeldt, at der flere gange er blevet ringet på deres dør, uden at der har været nogen.