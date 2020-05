Tivolis glemte musik får liv i ny bog

Natten mellem den 24. og 25. juni 1944 sprængte tyskerne en bombe i Tivoli i København, som betød, at blandt andet koncertsalen blev ødelagt.

H. C. Lumbye var ved Tivolis åbning i 1843 den helt store stjerne, og bogen følger blandt andet ham, men også nogle af de helt almindelige musikere, der var ansat i forlystelsesparken.

Dengang var det meget almindeligt, at der blev drukket igennem, og lønnen var ofte så dårlig, at det kunne være svært at forsørge en familie.