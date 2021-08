Der skal krydses ben, for det offentlige toilet på Bysøplads i Holbæk er lukket efter en påkørsel. Bygningen stod for at blive skiftet ud. Så det vil blive dyrt at reparere de ødelagte installationer kun for nogle få uger, er beslutningen i kommunen. Foto: Margit Pedersen

Tissetrængende skal krydse ben de næste fire uger

Holbæk - 31. august 2021 kl. 05:55 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Åh nej, lukket. Tissetrængende er udfordret de næste fire uger, hvor det eneste offentlige toilet i bymidten er lukket. Den ufrivillige tissepause kommer, efter toiletbygningen ved parkeringspladsen på Bysøplads i Holbæk blev nedlagt af en bil med lidt for meget fart på.

Umiddelbart ser skaden ikke alvorlig nok ud til at lukke toilettet af.

Et hjørne af toiletbygningen er trykket ind. Indenfor er der ikke ødelagt noget.

- Men bilen har ramt, hvor al det tekniske sidder. Vi har drøftet, om det skulle repareres, men det vil være for dyrt, når der efter planen kommer ny toiletbygning som erstatning for den nedslidte sidst i september, forklarer Birgitte Jensen, Drift og Vedligehold i Holbæk Kommune.

Det er en beklagelig situation, tilføjer hun.

Nu er kunder til centrums forretninger og turister henvist til at søge mod Føtex eller Kvickly, Holbæk bibliotek eller Holbæk Museum.

De kan måske også få lov til at bruge restauranters eller butikkers toiletter. Måske er det nemmere nu at få et ja, hvor mange er vaccineret mod coronavirus.

Den ny toiletbygning forventes at ankomme sidst i uge 38.

Derefter skal elektricitet, varme og kloak tilsluttes, og den automatisk lås installeres og aktiveres.

Den ny toiletbygning har samme funktoner som det nu lukkede. Det vil sige et toilet for sig og et pissoir for sig.

Flere toiletter - tak Der har været kritik af både åbningstid og rengøring af toilettet.

Åbningstiden ændres der ikke på. Døren vil stadig automatisk åbne klokken 8 hver morgen og låse klokken 20 for at undgå, at nogle bruger toilettet til overnatning og for at forhindre natligt hærværk.

Rengøringen har været et problem i det gamle nedslidte tissehus.

Normalt blev det gjort rent en gang dagligt, det blev til to gange dagligt under coronapandemien, men det så stadig beskidt ud.

Chefen for Holbæk Byforum, Jan Vestergård, mener, det er et problem med kun et offentligt toilet i bymidten. Men der er ikke i den ny kommunale bymidteplan lagt op til flere toiletter.

En fejl, konstaterer Christian Ahlefeldt-Laurvig (V), formand for bymidte-arbejdsgruppen.

Der er heller ikke offentligt toilet i planer for Holbæk Havn, hvor der ifølge kommunalbestyrelsesmedlem Søren Harboe Rasmussen (V), også mangler offentlige toiletter til de mange, som kommer på havnen.

Han har foreslået en midlertidig løsning med toiletvogn a la festival. En midlertidig løsning, der måske også kunne tænkes ind i bymidten.