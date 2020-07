Se billedserie Indehaver af Photocare i Holbæk, Matti Von Bruhn, lagt hovedet i blød fog fundet fem gode fotoråd til sommerens feriefotos. Fotos Elisa Hauerbach.

Tips til gode sommerfotos

Holbæk - 13. juli 2020
Af Elisa Hauerbach

Hos Photocare i Holbæk har indehaver, Matti Von Bruhn lagt hovedet i blød for at kunne videregive fem gode fotoråd til sommerens feriefotos.

- Der skal såmænd ikke så meget til for at kunne skabe flotte billeder, som kan forstørres og sættes op på væggen og bringe sommerstemningen ind i helårsbeboelsen, sammen med de gode sommerminder, siger han.

I perioden med corona-nedlukningen af landet, var der meget stille på nogle områder af hans forretning, men på andre var der øget efterspørgsel. Han fortæller at naturfotografering blev populært, fordi der pludseligt blev tid til at fordybe sig og komme ud på tidspunkter, der ellers ikke var mulige.

- Pludseligt var der stor efterspørgsel på de store kikkerter, og fotoobjektiver, der kunne trække motivet tættere på. Mange ville studere og fotografere fugle og det var tydeligt at de ønskede gode resultater, så de var kvalitetsbevidste da de opgraderede deres eksisterende grej. Det må også være fantastisk at give sig tid til at ligge på lur og få det helt rigtige skud i kassen, jeg blev helt misundelig på dem, der havde muligheden for det, siger forretningsindehaveren med et stort smil.

De følgende fotoråd handler blandt andet om fotografering i forskellige vejrforhold og om at kunne lave gode ferievideoer.

1. Tilpas grejet efter behovet

Hvis man skal fotografere fugle og andet natur eller dyreliv tæt på, er det vigtigt, at man har et teleobjektiv der kan trække motivet ind i kameraet. Man skal også huske på, at jo større objektivet er, jo større er behovet også for at have det stående på et stativ, da billederne ellers let bliver rystede.

Vil man lave billeder af vidtstrakte landskaber, er det en vidvinkel man bruger.

I zoomobjektiver er det muligt at have begge dele i samme objektiv, så hvis man både vil fotografere det nære og det store, er det måske sådan et, man skal huske at få med på ferien.

2. Brug ydertids­punkterne til effekt­­fulde farve­billeder

Henholdsvis solopgang og solnedgang kan give flotte farveeffekter på billeder, der måske skal forstørres og hænges op på væggen derhjemme.

Tager man billederne i modlys, kan man skabe flotte silhuetter, op imod den flammende himmel. Det kan blandt andet være et stort træ, et særligt bygningsværk, joller, der ligger for svaj i vandet, eller børn der løber i strandkanten i solnedgangen.

Vil man lave silhuetbilleder, bør lyskilden være bag den del af billedet, der skal fremstå mørkt. Hvis man har udstyret til det, kan man indstille sit kamera efter lyskilden, for dermed bliver forgrunden undereksponeret og vil fremstå mørk.

Vil man gerne kunne se detaljer i forgrunden, kan man bruge blitz, så får man flot for- og baggrund i samme billede, men så er det uden de helt sorte og skarpe silhuetter.

3. Foto i strålende solskin eller i skygge

Hvis man kan indstille sin ISO vælger manuelt på kameraet, vil det være en god hjælp til at få flotte billeder. Jo højere ISO til, jo mørkere omgivelser kan man fotografere i. Modsat er det en god ide at have et lavt ISO tal, når det er strålende solskin, for ellers kan billedet nemt blive overeksponeret.

Når man fotograferer i strålende solskin, kan man med fordel sørge for, at personen der skal fotograferes, står med ryggen til solen, og at man samtidig lyser vedkommende op med en blitz. Hvis man lader dem stå med ansigtet mod solen, vil de automatisk knibe øjnene sammen, og det gør sig ikke så godt på et fotografi.

Allerbedst vil det være at trække dem ind i skyggen og fotografere dem der, så man kan se at solen skinner, men ikke på dem. Her vil det også være optimalt at bruge blitz. I det hele taget er det bedst at bruge blitz, når man fotograferer i solskin, for blitzen »opbløder« de meget hårde skygger, som solen skaber.

Overskyet vejr er faktisk det bedste vejr at fotografere i, da lyset og skyggerne bliver bløde. Er der lys nok, behøver man ikke at bruge blitz.

4. Støt kameraet

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at ens billeder kan blive rystede, hvis ikke man tager billeder på en kort lukkertid, eller har sit apparat på stativ.

Man kan få stativer, der har et enkelt ben, og som kan tages med rundt - de fylder ikke ret meget, men man kan også få store, meget stabile trebenede stativer, så man kan have et tungt kamera med stort objektiv eller en tung kikkert, stående sikkert, uden frygt for rystelser.

Har man ikke et stativ, vil det være en god ide at bruge et bord, en stoleryg, en murstensvæg eller lignende at større kameraet med. Man kan også holde sine albuer ind til kroppen, stå helt stille og trække vejret dybt - så man holder vejret - imens man tager billedet. Sidstnævnte kræver meget øvelse.

5. Lav gode ferievideoer

Med en gimbal, der er et specielt stativ, som fungerer som et gyroskop, kan kameraet hele tiden holdes i ro og i vater. Har man placeret sin telefon eller kamera på en gimbal, kan man sikre, at ens videooptagelser ikke virker rystede og rodede. De særlige stativer findes i flere udgaver og prisklasser. De er lavet til mobiltelefoner, til helt store, tunge kameraer - og til dem, der er midt imellem.

Husk at når man laver ferievideo, vil det være en god ide at tænke i korte sekvenser og i at man vil fortælle en historie. Sekvenserne bør være minimum 10-15 sekunder lange.

Lad kameraet køre lidt ekstra, før en optagelse afsluttes, så er der plads til at man kan klippe lidt fra, når de skal redigeres sammen.

Hver gang man beslutter sig for at lave video, bør det være med et miks af heltotal, halvtotal og nærbilleder.

Man kan lave en hel sekvens som basis, og efterfølgende lægge næroptagleser og halvtotaler ind over som dækbilleder, på passende steder. På den måde bliver videoen spændende at kigge på. Brug lyden fra den bærende sekvens, og tilføj ekstra billeder, så giver det en god helhed.