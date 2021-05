Tinsoldaten klar til at træde på scenen

Uden et ord Stykket er for hele familien og spilles uden ord søndag klokken 14.

En fortælling om betydningen af at være tro mod sig selv lige meget hvad. Tinsoldaten forbliver standhaftig, selvom det nær koster ham livet. Han holder fast i at se ordentlig ud og opføre sig anstændigt. Stykket varer en god halv time, og aldersgrænsen for at komme ind er to år.