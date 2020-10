Retssagen, der blandt andet handler om et voldeligt overfald i Havevang i Holbæk, kom mandag heller ikke helt fra start, men planen er at afhøre vidner, her i blandt de tre forurettede, tirsdag. Foto: Morten D. Christensen

Tiltalte rockere udeblev igen: Nu kører retssag videre

Holbæk - 12. oktober 2020 kl. 13:13 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

For anden gang i løbet af godt to uger udeblev tre af de fire tiltalte i en større retssag, der udspringer af den voldelige konflikt i Holbæk i efteråret 2018 mellem rockergruppen Bandidos MC og Vang-gruppen.

Da mandagens retsmøde skulle i gang var det - ligesom ved første retsmøde i slutningen af september - kun én tiltalt - en 28-årig holbækker - der var mødt frem. Og ligesom sidst var han blevet fulgt til retten af Kriminalforsorgen, idet han i øjeblikket er varetægtsfængslet i en anden sag om drab.

Anklager Annette Ahm oplyste, at politiet med en retskendelse i hånden havde forsøgt at opsøge de tre mænd på deres kendte adresser for at anholde dem forud for retsmødet, men at det ikke er lykkedes for politiet at finde dem.

Tiltalt for økseoverfald Alle fire tiltalte betragtes af anklagemyndigheden som tilknyttet med Bandidos, og de er alle tiltalt for den 7. oktober 2018 at have overfaldet tre unge mænd ved et busstoppested i Havevang i Holbæk med økser, hamre og bat.

To af mændene er desuden tiltalt for et voldeligt overfald på en dengang 18-årig mand i Nykøbing natten til den 10. oktober 2018.

De fire tiltalte nægter sig så vidt vides alle skyldige i de forskellige anklager, der er rejst mod dem.

Med fraværet mandag af de tre mænd på 22, 28 og 31 år besluttede Retten i Holbæk endnu engang at udskyde den egentlige start på retssagen, men dog ikke længere end til det allerede planlagte retsmøde tirsdag.

Vidner skal afhøres Her vil en række vidner, blandt andre de tre unge, der blev overfaldet ved busstoppestedet i Havevang, skulle afgive forklaring om, hvad de husker fra den voldsomme episode nu mere end to år tilbage i tiden.

Retten slog fast, at man mener, at alle tiltalte har fået anklageskriftet lovligt forkyndt, og derfor besluttede retten, at tirsdagens vidneafhøringer vil blive gennemført, uanset om de tiltalte er til stede eller ej.

Dermed afviste domsmandsretten forsvarsadvokaternes protest mod anklager Annette Ahms ønske om, at bevisførelsen nu kan gå i gang uden, at alle tiltalte er til stede i retten.

Flere af forsvarerne gav udtryk for, at bevisførelsen efter deres opfattelse ikke må gå i gang, før de tiltalte har været til stede i retten og hørt den sædvanlige oplæsning af anklageskriftet samt anklagerens såkaldte forelæggelse, hvor hun præsenterer sagens hovedlinjer for retten. Det sker normalt forud for afhøring af tiltalte, vidner og fremlæggelse af øvrige beviser.

På det punkt fik forsvarerne dog delvist medhold fra retten, der bestemte, at anklageskriftet gerne må læses op tirsdag før vidneafhøringerne.

Og samtidig udsatte retten spørgsmålet om, hvornår anklageren kan lave sin forelæggelse af sagen, til tirsdagens retsmøde. Ligeledes vil retten først tirsdag tage stilling til, om de vidner, der er indkaldt til retsmøder senere på ugen, kan afhøres som planlagt.

Tiltalt vil måske svare på spørgsmål

Torben Brøndum Rasmussen, forsvarer for den 28-årige tiltalte, der var til stede i retten, har indikeret, at hans klient nok gerne vil svare på nogle enkelte spørgsmål fra ham, men ellers i udgangspunktet ikke vil udtale sig under sagen.

Om den 28-årige kommer til at svare på spørgsmål tirsdag stod ikke klart ved afslutningen på mandagens noget forkortede retsmøde.

Udsat flere gange Som sn.dk efterhånden har beskrevet flere gange, har sagen mod den fire Bandidos-rockere været ramt af en række udsættelser.

Oprindeligt skulle retssagen være begyndt i slutningen af august sidste år, men på første retsdag blev sagen udsat på ubestemt tid på grund af usikkerheden om brug af teledata-oplysninger som bevis i straffesager.

Udsættelsen betød, at de fire tiltalte dengang blev løsladt på stedet efter godt 10 måneder varetægtsfængsling.

I foråret i år skulle sagen have været i gang igen, men her kom corona-nedlukningen på tværs og udsatte på ny sagen.

Den startede så igen 25. september, men da tre af de fire tiltalte ikke mødte op, blev sagen udsat til i dag, mandag.

