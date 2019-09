Det var i et skovområde ved Sølystvej i Jyderup, at et haglgevær ifølge anklagemyndigheden skiftede hænder midt i januar i år. Tre mænd er tiltalt i sagen, men nægter sig skyldige. To andre har tidligere tilstået deres roller og er idømt flere års fængsel.

Tiltalt nægter våbenhandel i skov: Det handlede om hash og strømpistol

Mens to mænd i midten af 20'erne forlængst har tilstået og hver især fået to år og tre måneders fængsel, fastholder tre andre mænd deres uskyld i forbindelse med en sag om handel med et skydevåben i Sølystskoven i Jyderup natten mellem 17. og 18. januar i år.

