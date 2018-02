Manden er blandt andet tiltalt for at have truet kvinden flere gange, blandt andet under en samtale de to imellem i Munkholmskoven i marts 2017.

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt for fem voldtægter: 36-årig nægter sig skyldig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt for fem voldtægter: 36-årig nægter sig skyldig

Holbæk - 01. februar 2018 kl. 11:23 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 18. april sidste år opsøgte en kvinde Midt- og Vestsjællands Politi. Her fortalte hun i en fire timer lang afhøring, at hun dagen forinden var blevet udsat for fuldbyrdet voldtægt og andre seksuelle krænkelser af sin ekskæreste i hans lejlighed i Holbæk, selv om hun havde sagt »nej« og bedt ham stoppe.

Men han havde truet hende med en kniv, og kvinden fortalte også til politiet, at den 36-årige ekskæreste havde nægtet hende at forlade lejligheden. Han havde taget hendes telefon og blandt andet sagt til hende, at hendes eneste udvej var »at hoppe ud over altanen«, hvis hun ville hjem.

Da hun i løbet af natten havde forsøgt at komme ud af lejligheden havde ekskæresten sagt noget i retning af »det er for let at slå dig ihjel, du skal lide meget mere. Jeg slår dine børn ihjel og tager gerne 18 år for det.« Først næste morgen omkring klokken 6.30 fik hun lov til at forlade lejligheden, og senere samme dag gik hun altså til politiet.

Her anmeldte hun ikke bare voldtægten og frihedsberøvelsen fra dagen forinden, men også en voldtægt, som den 36-årige skulle have udsat hende for i hendes eget hjem i Odsherred cirka tre uger forinden.

Dagen efter anmeldelsen blev manden anholdt og efterfølgende fremstillet i grundlovsforhør. Han har været varetægtsfængslet siden, og i juni dukkede der yderligere tre voldtægtsanklager op mod den 36-årige.

Det er baggrunden for, at han nu ved Retten i Holbæk står tiltalt for i alt fem voldtægter, herunder flere i den grovere ende, trusler og ulovlig frihedsberøvelse af kvinden, hvis alder dagbladet Nordvestnyt ikke har kunnet få oplyst.

Onsdag begyndte nævningesagen, og her fik den 36-årige lejlighed til at give sin version af sagen. Han nægter sig skyldig i alle 10 tiltaleforhold.

Manden erkender, at han har haft sex med kvinden adskillige gange siden et par måneder efter, at de to mødte hinanden i forsommeren 2015. Det udviklede sig til et egentligt kæresteforhold omkring årsskiftet 2015-16, og parret flyttede sammen på hendes adresse i sommeren 2016.

Den 36-årige forklarede, at de to i begyndelsen af forholdet havde dyrket det, han betegnede som »almindelig sex«. Senere var det blevet mere eksperimenterende med brug af forskelligt sexlegetøj, som de to i fællesskab købte på butikker og på messer, ligesom der var dominans involveret.

Den tiltalte var af den opfattelse, at kvinden selv ønskede det sådan.

Derfor forklarede han også en række af de alvorlige anklager om, at han blandt andet under en af de påståede voldtægter i april 2017 havde bundet kvinden til sengen med ledninger, med, at det var en del af deres måde at have sex på.

Fra sin plads i vidneskranken med ganske mange venner og familiemedlemmer på tilhørerpladserne bag sig, sagde han onsdag, at han forud for den episode havde fortalt kvinden i telefonen, at han havde »gjort lidt klart« til hende, hvorefter hun havde grinet.

Både anklager Louise Hansen og forsvarer Esben Roslev spurgte til, om parret havde lavet nogle aftaler om, hvor langt de kunne gå uden at overskride hinandens grænser.

Det havde de ikke, forklarede den tiltalte, men han mente ikke, at han på noget tidspunkt havde gjort noget mod kvindens vilje.

Kvinden afgav onsdag sin vidneforklaring, men det skete bag lukkede døre, så hendes version kan ikke gengives her.

Den 36-årige erkendte, at han måske i enkelte tilfælde havde gjort noget uoverlagt, men det var et udtryk for hans frustration over forholdet, der havde været præget af en del mistillid parterne imellem, forklarede han.

Det gjaldt for eksempel da han under det sidste møde mellem de to den 17. april sidste år i hans lejlighed tog en Global-kniv frem. Ifølge anklageskriftet skal han samtidig have sagt »vil du se konsekevnser?« til kvinden.

- Hun presser på for at snakke om vores forhold, men jeg har ikke lyst til det, og den dag kunne jeg ikke mere. Jeg tog en kniv og råbte nogle dumme ting. Men det var frustrationer og ikke for at true hende, sagde han i retten.

Han betegnede sig selv som psyskisk ustabil på det tidspunkt, og han følte ikke, at kvinden, som han fortsat ønskede at have et forhold til, tog ansvaret for at hjælpe ham på sig.

Han var depressiv og havde flere gange haft selvmordstanker, og ifølge mandens forklaring skyldtes det, at kvinden allerede tidligt i deres kæresteforhold havde fået en abort mod hans vilje.

- Hun fortalte mig en dag, at hun var gravid, men at hun ville have en abort, og jeg måtte ikke sige noget til nogen. Cirka halvanden måned senere fortalte hun, at hun havde fået lavet en abort, sagde den 36-årige, der mente, at det måtte være sket i udlandet, hvis ikke de danske myndigheder havde oplysninger om det.

Hans psykiske tilstand var heller ikke bedre af, at kvinden i starten af 2017 havde fået en ny kæreste, der, ifølge den tiltalte, truede ham med et baseballbat og bad ham holde sig væk fra kvinden. Dagen efter havde nogle »rocker-typer« opsøgt tiltalte i hans forældres hjem med samme budskab, sagde han i retten.

Kvindens nye kæreste er indkaldt som vidne i sagen i næste uge. Han var med hos politiet, da kvinden anmeldte sagen.

Den tiltalte skal også under en gåtur og samtale med kvinden i Munkholmskoven i marts 2017 have sagt, at han ville slå den nye kærestes børn ihjel, hvis hun blev ved med at se ham.

Sagen fortsætter på tirsdag, og der ventes dom i slutningen af februar eller begyndelsen af marts.