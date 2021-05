Politiet afspærrede et område ved Lindevej efter, at den 52-årige var blevet dødeligt såret af knivstik midt på formiddagen den 9. juni sidste år. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt for drab på åben gade: Knivstik var nødværge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt for drab på åben gade: Knivstik var nødværge

Holbæk - 10. maj 2021 kl. 15:53 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det var et forsøg på at beskytte sig selv mod et voldeligt overfald med en ratlås, da en nu 28-årig mand om formiddagen den 9. juni sidste år stak 52-årige Christian Flesborg med en kniv på Lindevej i Holbæk.

Det forklarede han selv i Retten i Holbæk mandag formiddag.

Knivstikkene påførte så ødelæggende skader på den 52-årige, at han senere samme dag døde på Holbæk Sygehus.

Mandag begyndte retssagen, hvor ikke blot den 28-årige »A«, men også 29-årige »T« er sat på anklagebænken tiltalt for i forening at have dræbt Christian Flesborg.

Ifølge anklageskriftet fik han seks knivstik og benene og maven, og på retssagens første dag kom det frem, at fem af knivstikkene havde ramt benene, mens ét enkelt ramte den 52-årige i maveregionen.

Begge tiltalte nægter sig skyldige, men »A« erkendte altså mandag i retten, at han havde stukket den 52-årige to gange i benene. Han afviste dog at have stukket flere gange, ligesom han afviser at kende til knivstikket i maven.

Han går efter at blive frifundet på grund af nødværge.

»T« nægter fuldstændig at have taget del i knivstikkeriet, men han erkender, at han befandt sig på stedet på Lindevej, da den voldsomme episode udspillede sig cirka klokken 10.30 om formiddagen en ellers almindelig formiddag i juni.

Tiltalt: Jeg skyldte penge Efterforskningen i sagen har i de forløbne 11 måneder været kørt bag lukkede døre, men med indledningen på retssagen mandag fik offentligheden for første gang mulighed for at høre de to tiltaltes forklaringer.

Sagen kort Tirsdag den 9. juni 2020 cirka klokken 10.30 får den 52-årige Christian Flesborg seks knivstik i maven og benene ud for adressen Lindevej 10 i Holbæk.

Han afgår samme eftermiddag klokken 15.07 ved døden på Holbæk Sygehus.

Politiet anholder inden for et par timer efter overfaldet to mistænkte. Det er de to mænd, der nu står tiltalt for i forening at have dræbt Christian Flesborg.

De tiltalte er nu 28-årige »A« og 29-årige »T«. Begge nægter sig skyldige i drab.

Sagen kører som nævningesag ved Retten i Holbæk. Der er afsat op til otte retsdage frem til slutningen af juni. Og det var her, at »A« sagde, at han havde følt sig truet på livet af den 52-årige. De to havde angiveligt kendt hinanden i ganske mange år, da den dræbte var ven af »A's« forældre.

Ifølge »A« skyldte han selv den 52-årige 15.000 kroner for hash, han havde købt af ham, men ikke fået betalt tilbage.

»A« havde i stedet brugt penge på at købe amfetamin og piller, som angiveligt var til eget forbrug.

Kort før episoden ringede den 52-årige til »A«, og de talte sammen i knap to minutter, viser teleoplysninger. Indholdet af samtalen kender politiet ikke, men ifølge »A's« udlægning i retten, handlede det om, at Christian Flesborg var på vej hjem til ham i hans lejlighed i det centrale Holbæk.

Et videoovervågningskamera i Vestergade har da også fanget den 52-årige kommen gående i rask trav ad Lindevej i retning mod Ahlgade omkring klokken 10.30-tiden. Det er i retning mod den tiltaltes lejlighed.

- Han ringer til mig og siger, at han har hørt, at jeg har købt piller og amfetamin, og at det er derfor, jeg ikke har betalt det, jeg skylder ham. Han er stiktosset og siger, at han vil slå mig ihjel, og at han er på vej hjem til mig. Jeg siger til ham, at han ikke skal tale sådan til mig, og jeg siger nok også, at jeg vil være nødt til at forsvare mig, hvis han kommer hjem til mig, lød »A's« forklaring, som af indlysende årsager står uimodsagt.

Ratlås fundet på stedet Den medtiltalte »T« var den pågældende formiddag hjemme hos »A«, som han er i familie med.

I retten kunne han godt huske, at »A« havde talt i telefon, men han kunne ikke rigtigt huske, hvad samtalen havde handlet om.

Da »A« på et tidspunkt var gået ned på gaden, var »T« bare fulgt efter.

Nede på gaden havde »A« fortsat talt i telefon, og hans forsvarer, Per Bengtsson, fremlagde teleoplysninger, der viser, at »A« i løbet af cirka 10 minutter havde flere ind- og udgående opkald med den 52-årige, ligesom »A« inden for samme tidsrum ringede et par gange til sin mor.

»A« sagde selv i retten, at han tog en grøntsagskniv på seks-syv centimeter med ned på gaden. Kniven havde han i en skede, der passede til en noget større kniv, men han tog den kun med ned på gaden for at »vise den«, hvis den 52-årige skulle dukke op og true ham.

- Jeg regnede egentligt ikke med, at han ville komme. Jeg kendte ham jo, men jeg var i chok over, at han ringede og truede med at slå mig ihjel. Jeg ringer også til min mor for at spørge, hvad jeg kan gøre, da hun kender ham, sagde »A« i retten mandag.

Nævningetinget har stadig til gode at høre vidneudsagn om de efterfølgende begivenheder, men de to tiltalte var i deres udlægning enige om, at den 52-årige var kommet nærmest løbende hen mod dem, da de stod på gaden.

Ifølge »T« havde den 52-årige slået ud efter ham med en genstand, som han ikke umiddelbart kunne se, hvad var, men som i retten bliver omtalt som en ratlås.

Politiet fandt da også en ratlås med dna, der matcher den 52-årige, på jorden tæt på gerningsstedet.

»T« forklarede, at han havde fået en skade på hånden i forsøget på at værge for sig, da den 52-årige angiveligt slog ud efter ham. Han afviste, at skaderne på hånden skulle stamme fra en kniv.

Derefter var den 52-årige, ifølge de tiltalte, gået målrettet efter »A« og slået ud efter ham med ratlåsen.

- Han kommer hen imod mig med løftet ratlås. Jeg mener, at jeg parerer med armen, men det var tæt på. Jeg tænker, at sådan en ratlås er lavet af metal, og han er en stor mand. Så det kan få fatale konsekvenser for mig, hvis han rammer mig i hovedet, sagde den 28-årige »A«.

- Jeg stikker ham to gange i benene for at få ham til at stoppe. Jeg kan ikke huske præcis hvor, men det er et stykke nede på benene, lød det også fra den tiltalte.

Han mente, at han derefter havde tabt kniven, men da den 52-årige, i hans version, fortsat var meget aggressiv, havde han følt sig tvunget til at hoppe ind i ham for at vælte ham omkuld. Han afviste, at han skulle have stukket den 52-årige flere gange end de to stik i benene.

Gerningsvåben er væk Efter at være blevet stukket bevægede den hårdt sårede Christian Flesborg sig hen ad Lindevej, hvor han ud for nummer 10 sank sammen. En række tililende mennesker gav førstehjælp, men fire en halv time senere døde den 52-årige på sygehuset.

På det tidspunkt havde politiet anholdt både »T« og »A« forskellige steder i Holbæk. Efterforskningen har siden samlet optagelser fra en række overvågningskameraer i byen, hvor de to tiltaltes færden i minutterne efter episoden er dokumenteret.

Blandt andet ser det ud til, at »T« skifter tøj undervejs, og da han blev anholdt i Nygade ved biblioteket en time og 20 minutter efter knivstikkeriet, bar han på en pose med blodigt tøj.

Alt blodet på tøjet var dog hans eget, har de tekniske undersøgelser påvist, pointerede hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen.

Senioranklager Maria C. Jepsen oplyste på retsmødet, at det ikke er lykkedes politiet med sikkerhed at finde gerningsvåbnet - eller måske våbnene.

Obduktionen af den dræbte har vist, at skaderne muligvis kan være forårsaget af to forskellige knive.

Den omtalte grøntsagskniv er ikke fundet, og tiltalte »A« har ikke kunnet give noget svar på, hvor den er blevet af.

Tæt på gerningsstedet fandt politiet et såkaldt multi-tool, der var knækket. Der var ikke blod på det, og »T« siger, at det er hans, som må være røget ud af lommen på ham under tumulten.

En uges tid efter drabet fandt politiet en kokkekniv i et kloakafløb tæt på »T's« adresse. Undersøgelser har vist, at der var blod på kniven, men det har ikke været muligt at finde brugbart dna-materiale på kniven.

Retssagen fortsætter i midten af næste uge.

relaterede artikler

Drabssigtet mand har flere knivdomme bag sig 17. juni 2020 kl. 10:46