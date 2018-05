Det var ved Circle K på Valdemar Sejrsvej i Holbæk, den 39-årig blev kørt ned. Foto: Fleur Sativa

Tiltalt for at køre 39-årig ned med vilje

Holbæk - 31. maj 2018 kl. 14:07 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En oktoberaften sidste år døde en 39-årig mand fra Holbæk efter at være blevet påkørt ved Circle K på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Den nu 28-årige mand fra Roskilde, der ifølge anklageskriftet og sin egen forklaring under grundlovsforhøret sad bag rettet dengang, er nu tiltalt for vold med døden til følge og for at have voldt forsætlig skade.

Den 28-årige nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret. Dengang var også hans 26-årige kammerat fremstillet, sigtet for vold med døden til følge. Han blev dog løsladt efter godt tre ugers fængsling, og der er ikke rejst tiltale mod ham.

Påkørslen skete omkring klokken 22.50. De to unge mænd mødte ifølge forklaringerne i grundlovsforhøret den 39-årige tidligere på aftenen, den 5. oktober. Det skete på McDonald's ved siden af Circle K, hvor den 39-årige spiste med sine børn.

Der er divergerende forklaringer om, hvad der skete på McDonald's, men det var en form for kontrovers mellem parterne, der resulterede i, at mændene aftalte at mødes senere på aftenen ved Circle K.

Ifølge de to unge mænds forklaringer i grundslovsforhøret var der flere personer end den 39-årige til stede, da de kom tilbage, og disse skulle have været bevæbnet med noget, der lignede knive eller skruetrækkere. Derfor var det ifølge den nu tiltalte 28-åriges forklaring i et forsøg på at komme væk, at påkørslen af den 39-årige skete.

Han fik svære kvæstelser i kranie og hjerne ved påkørslen, og siden blev han erklæret død på Holbæk Sygehus.

Den 28-åriges sag kommer for et nævningeting ved Retten i Holbæk i juni, hvor der er afsat fem dage.

Anklagemyndigheden kræver desuden udvisning af den 28-årige, der har siddet fængslet siden oktober.

