18-årige Zobair Saidi blev ramt af fem skud og døde kort efter om aftenen den 28. april 2019 ved opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Tiltale mod top-rocker flytter sag om bandedrab på 18-årig

Holbæk - 02. november 2020 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Tre mænd med tilknytning til rockergruppen Bandidos' afdeling i Holbæk sidder i øjeblikket varetægtsfængslet, mens de venter på, at sagen om drabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken for halvandet år siden, som de er tiltalt for, kommer for retten.

Sagen skulle efter planen være begyndt 25. januar næste år, men starten på retssagen, som ventes at forløbe over op mod 12 retsdage, er netop blevet udskudt til torsdag den 11. februar. Forklaringen er, at der kun var to tiltalte for drabet, da sagen blev berammet i sommer.

Tre mænd tiltalt for bandedrab Tre mænd, der af politiet kaldes fuldgyldige Bandidos-medlemmer, er tiltalt for skuddrabet på 18-årige Zobair Saidi i Ladegårdsparken i Holbæk 28. april 2019.

En 33-årig mand, der dengang var præsident for Bandidos i Holbæk, er tiltalt for i efteråret 2018 at have »anstiftet« planlægning af drabet .

To mænd på 26 og 28 skal herefter have holdt flere planlægningsmøder, hvor også en 27-årig mand, der har erkendt og er dømt for medvirken til drabet, deltog.

Anklagemyndigheden mener, at den 26-årige affyrede de dræbende skud. Men i begyndelsen af oktober anholdt Midt- og Vestsjællands Politi en tredje mand - en højt placeret rocker - og tiltalte ham for at have anstiftet den planlægning, der førte til den fatale nedskydning af Zobair Saidi foran opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk omkring klokken 22.10 søndag den 28. april 2019.

Den skubbede start på sagen skyldes, at forsvareren for den senest tiltalte ikke kunne være med på de først planlagte retsdage.

Samtidig er der nu afsat flere dage til sagen, og det betyder, at der kan forventes dom i første halvdel af maj.

Risikerer dobbeltstraf Alle tre mænd nægter sig skyldige, og sagen mod dem vil blive behandlet som en nævningesag.

De er alle tiltalt for drab, og ydermere mener anklagemyndigheden, at drabet på Zobair Saidi blev begået som led i konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen, som den dræbte var tilknyttet.

Det betyder, at hvis retten i sidste ende deler anklagemyndighedens opfattelse, så kan straffen fordobles. Strafferammen for drab er fængsel på livstid.

