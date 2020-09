18-årige Zobair Saidi blev dræbt af skud foran opgangen Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk den 28. april sidste år. Foto: Morten Sundgaard - Skadestedsfotograf.dk

Send til din ven. X Artiklen: Tiltale: Nedskydning af 18-årig var bandedrab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltale: Nedskydning af 18-årig var bandedrab

Holbæk - 07. september 2020 kl. 15:38 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var som led i den voldelige konflikt mellem rockergruppen Bandidos MC og »Vang-gruppen« med udspring i Holbæk, at den 18-årig Zobair Saidi den 28. april sidste år blev skudt og dræbt i Ladegårdsparken i Holbæk.

Læs også: Tilståelser på vej i brutal drabssag

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Af anklageskriftet, som sn.dk og dagbladet Nordvestnyt mandag eftermiddag har fået aktindsigt i, er to mænd på 26 og 28 år tiltalt for skuddrabet på Zobair Saidi, og det er anklagemyndighedens opfattelse, at de to tiltalte i hvert fald på drabstidspunktet var tilknyttet Bandidos.

De er således begge tiltalt efter straffelovens paragraf 81a - også kaldet bandeparagraffen. Den indebærer, at straffen kan fordobles, hvis retten når frem til, at lovovertrædelsen har »baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer,« som det hedder.

Tiltalte nægter sig skyldige Begge tiltalte har hidtil nægtet sig skyldige i sigtelserne, og det er der ikke ændret på efter, at anklagemyndigheden i juli rejste formel tiltale mod dem. Deres sag kommer, som sn.dk skrev i slutningen af august, for et nævningeting ved Retten i Holbæk til januar.

Med mandagens offentliggørelse af anklageskriftet står det nu sort på hvidt, at politiet og anklagemyndigheden betragter nedskydning af den 18-årige som et bandedrab i konflikten mellem Bandidos og Vang-gruppen.

Den sammenhæng har fra starten indgået i politiets efterforskning.

Måske opholdsforbud Foruden at tage bandeparagraffen i brug tager anklagemyndigheden også forbehold for, at man - hvis de tiltalte findes skyldige - vil kræve dem idømt et opholdsforbud. Det betyder, at de kan få forbud mod at opholde sig i bestemte områder eller på bestemte adresser i en periode - og det kan være flere år - efter udstået dom.

Ifølge anklageskriftet holdt de to tiltalte mænd på 26 og 28 år i perioden fra efteråret 2018 og frem til april 2019 flere møder med en nu 27-årig mand, hvor de i forening planlagde drabet.

Der er også rejst sag mod den 27-årige, men da han ventes at aflægge tilståelse, får han allerede afgjort sin sag senere i denne måned.

Anklagemyndighed: Lokket i baghold med hash Det er anklagemyndighedens opfattelse, at drabet blev forsøgt udført allerede fredag den 26. april 2019, men det mislykkedes.

Det gjorde det til gengæld ikke to dage senere - søndag den 28. april kort efter klokken 22. Her blev Zobair Saidi ramt af fem revolverskud i armen, lænden og hovedet, så han afgik ved døden foran opgangen til Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk.

Anklagemyndigheden mener, at de tre mænd på 26, 27 og 28 år under påskud om, at han skulle modtage en mindre mængde hash, lokkede Zobair Saidi til stedet. Her skulle hashen kastes ud fra et vindue.

Om fredagen blev hashen dog ifølge anklagemyndigheden kastet ud af et forkert vindue i forhold til, hvor Zobair Saidi befandt sig, men om søndagen prøvede man igen.

Denne gang stod en person klar med en revolver og løb frem mod den 18-årige og affyrede de fem skud mod ham.

Ifølge anklagemyndigheden var det den 26-årige, der affyrede skuddene, men han nægter sig altså skyldig.

20-årig kvinde for retten onsdag Også en 20-årig kvinde er på anklagebænken i sagen, men modsat de tre andre er hun ikke sigtet for hverken drab eller medvirken til drab.

Hun er derimod sigtet for medvirken til grov vold og forsøg på grov vold, idet anklagemyndigheden mener, at hun godt nok medvirkede til at lokke Zobair Saidi i baghold, men at hun var af den opfattelse, at han skulle »afstraffes« med vold og ikke dræbes.

Den 20-åriges sag kommer for Retten i Holbæk allerede onsdag i denne uge, og sagen er rejst som en tilståelsessag.

relaterede artikler

Anklager i drabssag: Efterforskningen udvikler sig løbende 20. maj 2020 kl. 09:45

Politiet: Sigtede holdt planlægningsmøder i månederne forud for skuddrab 19. maj 2020 kl. 15:34

Ny anholdelse i sag om skuddrab på teenager 19. maj 2020 kl. 09:04