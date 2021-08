Sagen mod læreren begynder efter planen ved Retten i Holbæk til november. Foto: Mie Neel

Tiltale: Lærer havde ulovlige samlejer og krænkede flere elever

En mandlig lærer er tiltalt for samleje med to af sine elever og blufærdighedskrænkelse af to andre elever.

Holbæk - 16. august 2021

I slutningen af april i år blev en 49-årig mand varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. Sigtelserne lød blandt andet på, at han gennem flere år og frem til for nogle få år siden skulle have haft samleje med en pige, som han var lærer for på et skoletilbud i Holbæk Kommune, og som i den pågældende periode var over 15, men under 18 år.

Sigtelsen lød også på, at han skulle have blufærdighedskrænket samme pige samt en anden elev i form af befølinger intime steder.

Den 49-årige er fortsat varetægtsfængslet og nu viser anklageskriftet, som dagbladet Nordvestnyt har fået aktindsigt i, at sagen er vokset, mens Midt- og Vestsjællands Politi har efterforsket den.

Således rejste anklagemyndigheden i juli tiltale i fire forhold omfattende fire forskellige elever, der alle er unge piger.

Ikke tiltalt for voldtægt Ifølge anklageskriftet har den 49-årige gentagne gange haft samleje med to af eleverne - én under 18 år og én over 18 år. Samlejerne er for begges vedkommende sket både på skolen og andre steder.

Læreren er ikke tiltalt for at have begået voldtægt mod de to, men anklagemyndigheden mener alligevel, at den 49-årige har overtrådt bestemmelsen om, at en lærer ikke må have samleje med en person under 18 år, som læreren er blevet »betroet til undervisning eller opdragelse.

I forhold til den elev, der var 19-20 år, da samlejerne skal være sket, har anklagemyndigheden rejst tiltale efter en bestemmelse, der forbyder ansatte ved eksempelvis opholdssteder eller døgninstitutioner at have samleje med personer, der er optaget i institutionen.

Den 49-årige er omfattet af navneforbud, og det er derfor ikke muligt at oplyse hvilken skole den tiltalte og de fire forurettede har været tilknyttet. Men der er, som det også fremgår af tiltalen, tale om skole- og opholdstilbud.

Den 49-årige nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør. Det har ikke været muligt for Nordvestnyt at få en kommentar fra mandens forsvarer, advokat Dan Jordy Hansen, om, hvordan man stiller sig til de fire tiltalepunkter.

Kræver forbud mod kontakt til børn Står det til anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi skal den 49-årige lærer ikke blot idømmes en fængselsstraf.

Han skal også frakendes retten til at have med børn og unge under 18 år at gøre både i forbindelse med arbejde og fritidsaktiviteter.

Desuden vil anklagemyndigheden have den 49-årige tildelt forbud mod at opholde sig hos personer, hvor der også opholder sig børn under 18 år, ligesom han ikke må lade børn opholde sig i sin egen bolig.

Forbuddet skal også gælde besøg af børn under 18 år, som ikke er ledsaget af en voksen, og endelig vil anklagemyndigheden forbyde manden at tage kontakt til børn, der ikke kender ham, via internettet eller andre kommunikationsplatforme.

Det er med andre ord nogle alvorlige sanktioner, der bliver lagt op til, hvis den 49-årige findes skyldig i anklagerne mod sig.

Retssagen begynder ved Retten i Holbæk i november, og der er afsat seks retsdage frem til midten af januar til sagen.

Tiltale: Gentagne ulovlige samlejer Ifølge sagens anklageskrift skal den 49-årige mand i en periode på godt to år fra 2015 til 2017 gentagne gange have haft samleje med en pige, der i perioden var mellem 15 og 17 år gammel.

Hun var elev på skolen, hvor han var lærer, og ifølge anklageskriftet foregik samlejerne både på selve skolen og under køreture mellem skolen og pigens bopæl.

Læreren er desuden tiltalt for blufærdighedskrænkelse af pigen ved blandt andet at have kysset hende på munden og befølt hende forskellige intime steder på kroppen.

I et andet forhold lyder tiltalen på, at den 49-årige i perioden fra januar 2019 til september 2020 gentagne gange havde samleje og andet seksuelt forhold end samleje med en ung kvinde, der var mellem 19 og 20 år i perioden. Også i dette tilfælde foregik det på skolen samt på en anden adresse.

Selv om kvinden var myndig mener anklagemyndigheden, at læreren alligevel overtrådte loven, idet man som ansat ikke må have samleje med personer indskrevet på eksempelvis et opholdssted.

Han er desuden tiltalt for at have krænket kvindens blufærdighed dels ved at have berørt hende forskellige steder på kroppen, og dels ved at være kommet med »seksuelt grænseoverskridende kommentarer«, som det hedder i anklageskriftet.

Blufærdighedskrænkelse af to andre piger Tiltalen lyder også på blufærdighedskrænkelse af to andre piger. Den ene skal gennem lidt mere end tre år fra 2015 til 2018 på såvel skolen som under køreture med læreren været blevet udsat for befølinger, ligesom han skal være kommet med bemærkninger om eksempel seksuelle relationer mellem lærere og elever.

Den anden pige, som på det tidspunkt var 17 år, blev i 2019 ifølge anklageskriftet blufærdighedskrænket af læreren under en skiferie med skolen. Læreren skal flere have indfundet sig på pigens værelse, hvor han befølte hende uden på tøjet. Noget tilsvarende skal, ifølge anklageskriftet, være sket på bagsædet af bussen under skiferien.

