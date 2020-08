Tilståelser på vej i brutal drabssag

Der bliver dog ikke tale om én samlet retssag, idet to af de sigtede ventes at aflægge tilståelser for deres respektive roller, mens de to andre nægter sig skyldige. Derfor er der planlagt to tilståelsessager og én nævningesag, oplyser specialanklager Anja Lund Liin, Midt- og Vestsjællands Politi, til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Anklagemyndigheden har nu rejst sag mod de fire personer, der siden foråret har siddet varetægtsfængslet mistænkt for at have taget del i skuddrabet på 18-årige Zobair Saidi ud for Ladegårdsparken Vest 135 i Holbæk 28. april sidste år.

