Sidste år arrangerede Fonden Sidesporets musikklub en koncert i Rotationen i Holbæk med det anerkendte udenlandske band Mezzoforte. Foto: Peter Andersen

Tilskud til musikklub stiger markant

Holbæk - 16. august 2020 kl. 13:01 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden Fonden Sidesporet for 25 år siden begyndte at drive en musikklub, har den modtaget cirka 30.000 kroner om året i tilskud fra Holbæk Kommune. Fra 2021 og til og med 2023 bliver det årlige tilskud forhøjet til 75.000 kroner.

Det står klart, efter kultur- og fritidsudvalget har besluttet at imødekomme Sidesporets ønske om at få et højere tilskud.

De første 20 år arrangerede musikklubben omkring 10 koncerter årligt på Kælderscenen. Men i 2017 øgede fonden sine musikklub-aktiviteter, da den også begyndte at lave koncerter og danse­aftener i Rotationen. Det betyder, at musikklubben i dag laver 35-40 koncerter om året til et langt større publikum.

Netop den udvikling er en af årsagerne til, at kultur- og fritidsudvalget besluttede at øge tilskuddet. Det fortæller Ole Hansen (S), formand for udvalget for kultur og fritid.

- Vi vil gerne understøtte det gode kulturliv i Holbæk Kommune. Og Sidesporet har siden musikklubbens start og frem til nu absolut øget udbuddet og antallet af koncerter. Og så er det rimeligt, at vi følger med, siger Ole Hansen og fortsætter:

Vil eksperimentere mere - Så er der nok nogle, der vil spørge, om det ikke kan løbe rundt selv? Og jo, det kan det selvfølgelig godt. Men vi skal have et kulturliv, der er til at tilgå for den brede befolkning. Det skal ikke være sådan, at vi har nogle musiksteder, hvor billetpriserne er så høje, at alle ikke kan deltage. Og det er jo de tilskud, vi som kommune går ind med, der er med til at holde billetpriserne nede, og tingene kan løbe rundt.

Niels Bo Sohl Christensen, leder af Fonden Sidesporets Musikklub, glæder sig over den politiske beslutning.

- Det er vi rigtig glade for. Når udvalget vælger at øge tilskuddet, og vi samtidig har fået Niels Hausgaard i nettet, så har det været en god uge, lyder hans umiddelbare reaktion.

Ifølge Niels Bo Sohl Christensen er der flere årsager til, at musikklubben har bedt om flere støttekroner.

- Vi har siden starten fået det samme beløb, selvom vi laver langt flere og større koncerter end tidligere. Og vi har i 2019, hvor vi solgte rekord mange billetter, og i år bevist, at der er behov for sådan et sted, som vi har, siger Niels Bo Sohl Christensen og fortsætter:

- Vores ambition har hele tiden været at være et anderledes spillested og gøre noget andet end bare at invitere toppen af poppen. Nu ønsker vi at udvikle og eksperimentere yderligere med udenlandske kunstnere, og de er dyrere og tiltrækker måske et lige så stort publikum. Og hvis kommunen øger sit tilskud, vil tilskuddet fra staten formentlig følge med, siger Niels Bo Sohl Christensen, som også påpeger, at selvom musikklubben nu genstarter sine aktiviteter, så er det med halv kapacitet på grund af Covid-19 restriktionerne.

Det øgede tilskud finansieres af de penge, der er afsat til musikaktiviteter på Kulturskolens område.