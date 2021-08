Skamstrup Gymnastikforening og Mørkøv Hallen kan se frem til et kommunal tilskud til en 1250 meter lang bane med flere motionsredskaber undervejs. Foto: Elisa Hauerbach

Send til din ven. X Artiklen: Tilskud til løbe- og aktivitetsbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilskud til løbe- og aktivitetsbane

Holbæk - 25. august 2021 kl. 16:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er 100.000 kroner på vej i tilskud til anlæggelsen af en udendørs løbe- og aktivitetsbane ved Mørkøv Hallen. Det skal i hvert fald gå meget galt, hvis Holbæk Kommunalbestyrelse i aften ikke bevilger beløbet.

Læs også: Gammel kunstgræsbane forurener

Både Udvalget for kultur og fritid og Økonomiudvalget har nemlig tidligere i enstemmighed indstillet at godkende bevillingen. Pengene kan findes ved at omplacere ubrugte midler på kultur- og fritidsområdet i indeværende års budget.

Det er Skamstrup Gymnastikforening og Mørkøv Hallen, som har ansøgt om tilskuddet til at anlægge 1250 meter lang løbe- og aktivitetsbane. Målet er, at den skal kombinere natur med muligheden for at dyrke forskellige former for fysisk aktivitet.

Den største udgiftspost til den nye bane ved Mørkøv Hallen er 270.000 kroner til aktivitetsredskaber.

Etableringen af bunden på den 1250 meter lange bane er den næststørste udgift med 118.000 kroner.

Ifølge budgettet ventes det, at 180.000 kroner kan hentes via fundraising fra puljer og fonde.

100.000 kroner fra Holbæk Kommune skulle være hjemme i aften. Desuden søges kommunens pulje Rum til Fællesskab om 60.000 kroner ved den aktuelle ansøgningsrunde. Uanset om man går, løber eller cykler, vil banen kunne benyttes af alle aldersklasser. Langs med banen vil der blive etableret seks installationer i form af forskellige motionsredskaber.

Skamstrup Gymnastikforening vil bruge banen til crossfit, og Kildebjergskolen kan inddrage banen i idrætsundervisningen.

Gymnastikforeningen og hallen arbejder sammen på at skaffe pengene til banen, mens de også selv bidrager med penge - 25.000 kroner hver - og frivilligt arbejde.

Det samlede budget lyder på 428.000 kroner.

Det hedder i den politiske dagsorden, at det under kultur- og fritidspolitikkens tema Bevægende Byrum er beskrevet, at byen er rammen for hverdagslivet og stedet, hvor borgerne mødes, bevæger sig og får oplevelser. Erfaringerne viser, at borgere i byer, der indbyder til fysisk bevægelse er mere aktive og sundere end andre.

Kultur- og fritidspolitikken sætter derfor fokus på byrum og faciliteter

Kunstgræs afskærmes I øvrigt kunne Udvalget for kultur og fritid ved sit møde tidligere på måneden selv bevilge 123.125 kroner. De kunne hentes i en kunstgræspulje under udvalgets område. Pengene er et tilskud til miljøafskærmning af kunstgræsbanen ved hallen i Mørkøv.

Kunstgræsbanen var en af de første i kommunen, da den blev taget i brug for snart otte år siden. Banen består blandt andet af et granulat, der gør det mere behageligt at spille på banen.

Problemet er, at granulatet og fragmenter af de kunstige græsfibre spredes uden for banen og forurener omgivelserne. Spredningen sker via spillernes tøj og sko og ved snerydningen.

Der skal derfor anlægges en forhøjet kant, ligesom der skal opsættes nogle koste eller sluseriste, som skal forhindre, at granulatet og det kunstige græs spredes, når spillerne forlader banen.