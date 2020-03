For de børn, der er tilmeldt nødpasning i Holbæk Kommunes dagtilbud og skolefritidsordninger, er der ekstra meget plads at boltre sig på for tiden. Foto: Per Buurgaard Christensen

Tilmeldte dropper nødpasning

Holbæk - 28. marts 2020 kl. 07:15 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældrene i Holbæk Kommune har været særdeles gode til selv at finde alternative pasningsmuligheder til deres børn, mens dagtilbuddene og skolerne er lukket. Det er nemlig ganske få børn, der er tilmeldt nødpasning i Holbæk Kommunes børnehuse og skolefritidsordninger. Dog er antallet af tilmeldte børn, der møder op til nødpasning, endnu lavere.

I sidste uge var det lidt over halvdelen af de børn, der var tilmeldt nødpasning i et kommunalt dagtilbud, som dukkede op. Og i kommunens skolefritidsordninger kom under halvdelen af de tilmeldte. Det viser en opgørelse fra Holbæk Kommune.

Fagchef i Læring og Trivsel i Holbæk Kommune Christian de la Porte Simonsen ser dog ikke et problem i, at forældrene holder børnene hjemme, selvom de har tilmeldt sig til nødpasning.

- I denne her situation, hvor forældrene skal booke plads nogle dage i forvejen, er det forståeligt, at der er nogle som booker plads, så de er sikre på, de har en pasningsmulighed. Og når vi så kommer tættere på, viser det sig, at de har fundet en anden løsning, siger Christian de la Porte Simonsen.

- Så jeg vil vende den om og sige, at det er fantastisk, at så mange på forskellige måder får skabt muligheden for selv at kunne varetage pasning. For når vi tænker smittemuligheder, er det selvfølgelig det bedste. Det er bare vigtigt, at forældrene orienterer daginstitutionen eller skolefritidsordningen, hvis de ikke vil benytte nødpasning alligevel. Og det sker også i de fleste tilfælde, understeger han.

Færre tilmeldte i uge 13 I denne uge var der tilmeldt mellem 72 og 92 børn i kommunale dagtilbud, mens der i den kommunale SFO var tilmeldt mellem 42 og 45 børn.

Derudover var der to til fem børn på de kommunale specialskoler/interne skoler på et kommunalt opholdssted, og 15 børn som fortsat bor på en kommunal døgninstitution og undervises derfra.

Det gav et maksimalt antal på 156 børn i nødpasning i denne uge mod 160 tilmeldte børn i sidste uge.

Samlet set er der 2824 børn i kommunale dagtilbud/dagpleje og 2241 børn i 0. til 3. klasse i de kommunale folkeskoler.