Se billedserie Lean Nielsen med sønnen Elton, tre måneder. Foto: Claus Sørensen

Tilflytter-familie er ikke i tvivl: Vi har valgt Tølløse for altid

Holbæk - 18. juni 2021 kl. 20:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

- Det her er et forever-home. Et sted, hvor vi kan se os selv resten af vores tid. Tølløse. Lean Nielsen siger det på én gang stille - og med eftertryk. Han og hans forlovede, Mette Petersen, også 35 år, har nu smagt på Tølløse i tre år. For tre måneder blev to til tre, da de fik sønnen Elton.

Den lille familie på Kvarmløsevej 17 har skiftet stor by ud med lille by - Roskilde med Tølløse. Den lille bolig i den store by er skiftet ud med stor bolig i den lille by. En 43 kvadratmeter lejlighed er skiftet ud med huset på 250 kvadratmeter. Noget af en forandring - og den har de ikke fortrudt.

Der kom nogle stikpiller fra omgangskredsen, da Lean og Mette fortalte, at nu plantede de sig selv om fra Roskilde til Tølløse. - En veninde kaldte mig - venskabeligt - for bonderøv. Nu er hun i øvrigt lige selv flyttet til Tølløse, griner Lean Nielsen.

- Mange, der har besøgt os, siger, at de synes Tølløse ligger meget idyllisk, og at turen herud er helt Morten Korch-agtig. Der er jo også så flot med udsigten over markerne heromkring,

Selv er Lean Nielsen begejstret for alle de muligheder, der er for at gå ture og opleve nye steder og ny natur i og omkring byen: - Jeg elsker det.

Han synes, folk i Tølløse har taget godt imod og har været imødekommende. - Vi har ikke selv været så meget i gang med at udforske Tølløses foreningsmuligheder i fritiden, som vi havde drømt om. Simpelthen fordi der er sket så meget i vores liv.

- Først skulle vi lige finde os til rette i vores hus. Så ville vi lige lægge lidt gulvvarme ind. Det projekt endte med at gribe om sig, så vi gik i gang med en omfattende renovering - ja til totalrenovering - af hele huset. Det er vi stadig i gang med - for midt i det hele blev Mette gravid. Så tiden er fløjet af sted.

De bryllupsplaner, parret havde for godt et år siden, blev også sat lidt på standby, men nu er de ved at blive støvet af. - Vi skal giftes snart, fortæller Lean Nielsen.

Han er ansat i Tølløse Fysioterapi som kostvejleder og personlig træner og er også knyttet til et botilbud i Roskilde for psykisk sårbare unge. Mette Petersen har job i kundeservice i et teleselskab.

Da de to valgte Tølløse, var det ud fra et ønske om at få mere plads og komme tættere på naturen - samtidig med muligheden for at kunne tage toget direkte til København og få noget for pengene: At huspriserne var attraktive.

Tølløse har det, de efterspurgte.