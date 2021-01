Tre børn blev ifølge anklagemyndigheden udsat for røveriforsøg på Markedspladsen i Holbæk sent om aftenen den 9. maj sidste år. Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Tilfældige børn blev ofre for røveri og røveriforsøg

Holbæk - 16. januar 2021 kl. 06:34 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

I løbet af godt to uger i maj sidste år blev fem børn ved to forskellige episoder udsat for røveri og røveriforsøg i Holbæk.

Det er i hvert fald den tiltale, anklagemyndigheden har rejst mod en 21-årig mand fra Holbæk, der i øjeblikket sidder på anklagebænken i en større sag, som dagbladet Nordvestnyt og sn.dk har omtalt den seneste uges tid.

Sagen handler også om et røveri hjemme hos en 24-årig holbækker og en flugt fra politiet i Kalundborg i en stjålet bil fyldt med tyvekoster.

Dreng blev sparket Den første episode udspillede sig på Markedspladsen ved 23-tiden om aftenen lørdag den 9. maj. Her var tre venner, en dengang 13-årig pige og to drenge på 14 og 15 år ude at gå, da de blev antastet af tre andre personer.

Sagen begyndte i sidste uge, og der ventes dom senere i januar. Anklagemyndigheden mener, at den 21-årige tiltalte mand var én af de tre, og han er tiltalt for røveriforsøg mod børnene. Ifølge anklageskriftet skete det i forening med en eller flere medgerningsmænd, som politiet dog ikke har kunnet identificere, og derfor er kun den 21-årige tiltalt.

De tre børn afgav fredag vidneudsagn om episoden og her sagde de samstemmende, at ingen af dem kendte de tre personer, der havde henvendt sig til dem på Markedspladsen.

Ifølge børnene var det primært én af de tre personer, der havde ført ordet, og han havde flere gange sagt, at den ene af drengene skyldte penge.

Børnenes afvisning af den påstand, fik dog ikke de tre fremmede til at lade dem gå. Børnene forklarede, at den ordførende person havde sagt, at hans to ledsagere ville blive aggressive, hvis ikke børnene skaffede penge.

På et tidspunkt havde den ene af de to uidentificerede personer sparket en af drengene på siden af kroppen. Det var den dreng, som undervejs blev beskyldt for at skylde penge.

Mor blev tilkaldt Børnene havde dog ingen penge, og det lykkedes på et tidspunkt den 13-årige pige at sende en besked til sin mor om, at hun straks skulle komme til Markedspladsen. Det gjorde hun.

- Da jeg kommer derhen, kommer min datter grædende hen til mig og fortæller, at en af hendes venner er blevet sparket, og at der er nogen, der vil have penge. Der står en gruppe på tre-fire stykker lidt væk fra det sted, hvor jeg er, forklarede moren i retten.

Hun havde ikke penge med til Markedspladsen, men som en ufrivillig budbringer på vegne af overfaldsmændene bad en af pigens venner moren om at hente penge, så de kunne komme ud af den ubehagelige situation.

Moren var fokuseret på at få de tre børn væk derfra, så hun forlod Markedspladsen, men lidt derfra ringede hun så til politiet, der rykkede ud til stedet.

Her blev den 21-årige anholdt, mens de to andre personer var forduftet, da politiet kom frem. Den tiltalte har i retten erkendt, at der var en episode, men han har afvist, at han skulle have udsat de tre børn for røveriforsøg.

I hans version fulgtes han med én anden person, der havde været aggressiv og talt om, at børnene skyldte ham penge.

Denne anden person, som den tiltalte ikke har villet sige navnet på, skulle ganske rigtigt havde sparket en af drengene, men den tiltalte sagde, at han havde bedt ham stoppe.

Oprindeligt sigtede politiet den 21-årige for forsøg på afpresning, og han blev løsladt efter afhøring samme aften. Men i det færdige anklageskrift lyder tiltalen altså på forsøg på røveri.

Tog løbehjul fra drenge 16 dage senere, mandag den 25. maj om eftermiddagen, skal den 21-årige så have udsat to drenge på dengang 14 og 16 år for røveri i Holbæk.

Det skete ved et busstoppested på Havnevej ved Domhusstræde. Her stod de to drenge og ventede på bussen, da den 21-årige kom kørende i en bil, som han parkerede halvt oppe på fortovet.

Ifølge anklageskriftet tog han et sæt airpods og et el-løbehjul fra de to drenge, ligesom han tog fat i den enes jakke.

Allerede ved et retsmøde fredag i sidste uge erkendte den 21-årige sig skyldig, men han sagde samtidig, at han på grund af indtagelse af stoffer den pågældende dag, ikke kunnet huske så mange detaljer.

Derfor mente retten ikke umiddelbart, at man ville kunne dømme ham på hans egen tilståelse, og det betød, at de to drenge forleden var indkaldt som vidner i sagen.

De kunne ligesom børnene i episoden fra Markedspladsen fortælle, at de ikke kendte den 21-årige på forhånd. Han havde beskyldt dem for at sælge hash, hvilket de to drenge afviste.

Anklagemyndigheden har også tiltalt den 21-årige for at have fisket drengenes sygesikringsbeviser frem og sagt, at han vidste, hvad de hed. Det betegnes i anklageskriftet som trusler mod vidner.

De to drenge havde lidt svært ved i detaljer at huske, hvad der var sket den eftermiddag i maj sidste år, men de bekræftede, at den pågældende person var forsvundet med airpod-høretelefonenerne og el-løbehjulet.

Udpeget som flugt-chauffør Foruden episoderne med børnene i Holbæk er den 21-årige også tiltalt for en serie trafikforseelser i forbindelse med en flugt i stjålet bil fra politiet i Kalundborg 6. april sidste år.

Torsdag forklarede han i retten, at han godt nok havde været i bilen, men at han havde siddet på bagsædet, og at det var en ven, som han ikke ville sige navnet på, der havde siddet bag rattet.

Den version blev på fredagens retsmøde modsagt af tre vidner. Dels sagde de to politibetjente, der sad i patruljevognen lige bag flugtbilen, at det var den 21-årige, der var sprunget ud fra bilens førersæde, da biljagten sluttede.

Og dels udpegede en ung kvinde, der havde været med i bilen som passager, også direkte den 21-årige tiltalte som ham, der havde kørt bilen. Ifølge hende havde der kun været den 21-årige, hende selv og to andre kvinder i bilen under flugten.

Der ventes dom i sagen senere på måneden.

