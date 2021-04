Landmænd, der harmarker med økologiske afgrøder, får nu tilbud om, at kommunen slår rabatterne for at undgå krydsbestøvning mellem rabattens planter og de økologiske afgrøder. Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Tilbud om at slå rabatter ved økologiske marker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbud om at slå rabatter ved økologiske marker

Holbæk - 15. april 2021 kl. 17:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Ejere af økologisk dyrkede marker i Holbæk Kommune kan fremover bede kommunen om at få slået rabatterne ved deres marker. Det skal forhindre, at der sker krydsbestøvning af afgrøderne i rabatten til de økologiske afgrøder.

Klima- og miljøudvalget har på sit seneste møde besluttet at bruge 200.000 kroner på opgaven. Det sker ved at omprioritere ressourcerne inden for den kommunale indsats for pleje af grøftekanter og grønne arealer.

Hidtil har frøavlere kunnet kræve, at kommunen og Vejdirektoratet (ved statslige veje) slår rabatterne langs marker med frøgræs for at undgå krydsbestøvning. Det er ikke en ydelse, der kan opkræves gebyr for.

Med beslutningen i klima- og miljøudvalget får økologiske landmænd altså tilbud om den samme ydelse, hvilket ikke er et lovkrav.

Baggrunden for tilbuddet er, at kommunen dermed kan fremme den økologiske planteavlsbedrift ved at håndtere noget, der kan være til gene for de økologiske planteavlere.

Fra to til én årlig klipning Konsekvensen af beslutningen er, at rabatterne generelt kun vil blive slået en enkelt gang om året mod nu to gange.

Praksis har været, at der foretages en smal klipning om foråret og et bredt klip om efteråret. Her klippes de grønne arealer helt i bund og i fuld bredde. Det bemærkes i teksten til dagsordenen, at metoden er effektiv, men den fremmer ikke biodiversiteten. Det kan lade sig gøre at fremme biodiversiteten ved at opsamle det afklippede materiale. Det ville betyde, at de aggressive urter og planter, der trives i næringsrig jord, ikke får overtaget.

Mange mindre og flere forskeligartede planter ville også kunne komme til, fordi jorden udpines, når afklippet fjernes.

Klima- og miljøudvalget har i øvrigt efter beslutnignen spurgt administrationen, hvad det ville koste at samle det afklippede materiale op. Det har dog vist sig at være så dyrt, at det næppe kommer på tale, fortæller udvalgsformand John Harpøth (DF).

Vil fremstå mere uplejet Når rabatterne fremover kun slås én gang årligt, hvor der klippes bredt, vil det betyde, at en række rabatter vil være uplejede en større del af året end hidtil.

De seneste par år er arbejdet med klipningen af rabatterne ved frøgræsmarkerne gået over til at blive styret digitalt. Det har betydet bedre planlægning, og har været en fordel, fordi flere og flere dyrker frøgræs.

Fra i år er frøavlerne desuden blevet opfordret til at melde tidligt ind om ønsker, så der kan planlægges effektivt fra 1. maj.