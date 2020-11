Se billedserie Johnny Vejlebo er tilbage i motorsporten efter 12 års pause. Privatfoto

Tilbage som racerkører efter 12 års pause

Holbæk - 09. november 2020 kl. 06:30 Af Jette Bundgaard

Direktør Johnny Vejlebo fra Peugeot og Opel i Holbæk har netop rundet 55 år og igen sat sig bag rattet i en racerbil. En Peugeot 308 TCR.

Johnny Vejlebo, som tidligere har været en respekteret racerkører, er netop er vendt tilbage til motorsporten efter 12 års pause.

- Jeg trak mig under Finanskrisen for at koncentrere mig hundrede procent om forretningen. Jeg havde set alt for mange skrækscenarier, hvor folk har været så forhippede på at køre race, at de har glemt at drive deres forretning. Det ville jeg ikke risikere, siger han og fortsætter:

- I foråret er jeg så hoppet tilbage bag rattet, inspireret af, at min kollega Michael Carlsen fra Peugeot i Odense også er tilbage. Vi deltager i TCRs (Touring Car Racing Denmarks, red) Trofeo-mesterskab. Det er ikke for de professionelle som Kasper Ellegaard og Jan Magnussen, der lever af motorsport, men et mesterskab for kørere over 40 år. Hvor andre spiller oldboys-fodbold, har vi valgt at køre motorløb i en klasse, som består af 14-forskellige bilmærker, der konkurrerer mod hinanden, forklarer Johnny Vejlebo, som er endt på en samlet fjerdeplads i DM i sin Peugeot 308 TCR efter årets seks løb.

- Jeg havde en målsætning om at ende i en top tre, da vi startede, men jeg manglede et par point, blandt andet fordi jeg kørte i autoværnet i det allerførste løb, siger Johnny Vejlebo, som har indset, at det er blevet anderledes at køre racerløb.

- Bilerne er langt mere teknisk avancerede, og det er lige så meget ingeniørerne og mekanikerne, som har æren for en sejr som køreren. Det har også været en tilvænning at skulle sætte sig ind i bilen igen med alle de knapper og kontakter, der er kommet til nu, smiler Johnny Vejlebo, som sammen med sin hustru stadig følger levende med i deres børns liv. Sønnen Nicki er i dag sælger hos Vejlebo & Larsen, mens datteren Natacha driver sit eget dansestudie i Roskilde og også har en international karriere, hvor hun senest har været med til at koreografere danseshows i USA.

- En koncentreret dag på Jyllandsringen eller at kigge indenfor hos Natacha i dansestudiet og se de unge mennesker træne giver en masser energi, som jeg tager med mig på arbejde i bilhuset, slutter Johnny Vejlebo.