Detlef von Holst: - Det er vigtigt at interssere sig for, hvem der repræsenterer kirken i menighedsrådene. Foto: Mie Neel

Til valg på en helt ny måde

Søndag den 29. november er det 1. søndag i advent. Et nyt kirkeår begynder. Og det er også dagen, hvor nye menighedsråd over hele landet tager fat på arbejdet. Hvem, der får plads i rådene, afgøres denne gang på en helt ny måde, nemlig på såkaldte valgforsamlinger. De foregår på tirsdag, den 15. september.

På valgforsamlingerne præsenteres kandidaterne, og skal der vælges imellem dem, kommer det til at foregå ved hemmelige, skriftlige afstemninger. Der bliver også mulighed for at få en drøftelse af, hvad der skal arbejdes med i menighedsrådene og sognene de kommende fire år.