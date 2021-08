Til gavn for klimaet og miljøet

Se billedserie - Det handler i bund og grund om, at man påtager sig et ansvar inden for sit eget arbejdsfelt i den hverdag og det lokalmiljø, hvor man har sit virke. Ingen kan redde hele verden, men alle kan gøre en forskel, siger indehaver af Bøgegårdens Anlægsvirksomhed, Jannik Tinderup, som her ses sammen med Anette Kalle Larsen fra SDG Consult. Fotos Jette Bundgaard.

Holbæk - 30. august 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

FN's Verdensmål er med sine 17 mål og 169 delmål den til dato mest ambitiøse plan for en bæredygtig udvikling for hele kloden. Det kan virke som en endda overordentlig stor mundfuld at kaste sig ud i at efterleve målene, ikke mindst hvis man driver en enkeltmandsvirksomhed, som Jannik Tinderup fra Bøgegårdens Anlægsgartner.

Jannik Tinderup blev i sin tid udlært i sin farbrors anlægsvirksomhed i Gentofte, og i 2005 flyttede han med sin familie til Ugerløse og startede egen virksomhed. Hans tilgang har fra starten været, at virksomheden skulle vokse langsomt, ordentligt og miljøvenligt. Nu har han så - i samarbejde med den nystartede Holbæk-virksomhed SDG Consult - valgt at tage sin forretning et skridt videre med en bæredygtig strategi, som tager udgangspunkt i fire udvalgte Verdensmål.

- Det handler i bund og grund om, at man påtager sig et ansvar inden for sit eget arbejdsfelt i den hverdag og det lokalmiljø, hvor man har sit virke. Ingen kan redde hele verden, men alle kan gøre en forskel, siger Jannik Tinderup.

De fire verdensmål, som konsulent, Anette Kalle Larsen fra SDG Consult har hjulpet Bøgegårdens Anlægsgartner med at udpege er Ansvarligt forbrug og produktion, Klimaindsats, Livet på Landet (genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer) samt Sundhed & Trivsel.

- Den udvikling, som jeg allerede har taget hul på, er nu blevet sat i system med en proces, hvor indsatsen bliver målbar, og hvor den overordnede målsætning løbende justeres, siger Jannik Tinderup, som eksempelvis er gået over til at bruge batteridrevne maskiner i sit arbejde. - I første omgang er der tale om en investering, som dog hurtigt tjener sig hjem på flere områder. CO2-udledningen og påvirkningen af miljøet reduceres, og man får samtidig et bedre arbejdsmiljø uden os og støj, forklarer Jannik Tinderup.

Andre steder, hvor Bøgegårdens Anlægsgartner gør en forskel for miljøet, én ting ad gangen, er blandt andet i brugen af bæredygtig belægning og spagnumfri jord. - Alting sker i en god dialog med kunderne, og jeg trækker ikke noget ned over hovedet på nogen eller fortæller dem, at det her altså er et af FN's Verdensmål, vi arbejder med, siger Jannik Tinderup med et smil. Han har valgt stille og roligt at fortælle sine kunder, at han ikke vil bruge gift til ukrudtsbekæmpelse. Og når hækken er klippet, og affaldet skal køres væk, forhører han sig også om, det vil være i orden at finde et sted til det på grunden, hvor det kan blive nedbrudt på naturlig vis. - Det er bedre både for klimaet og for dyrelivet, siger han.

Anette Kalle Larsen, som har udarbejdet handlingsplanen for Jannik Tinderups virksomhed, fortæller, at det er hendes oplevelse, at forbrugerne i stadig højere grad efterspørger bæredygtige- og klimavenlige løsninger. - Verdens førende klimaforskere mener, at det er den menneskelig aktivitet, som er den primære årsag til det ekstreme vejr og den globale opvarmning, som vi oplever. Regeringer verden over gør en indsats for at reducere CO2-forbruget med stadig større krav til både virksomheder og private. Jeg tror, de fleste har det godt med at gøre en indsats på deres egen grund og inden for deres egen matrikel, med eksempelvis klimasikrede haver og ansvarlige forbrugs- og affaldsvaner. På den måde tror jeg, at det vil styrke Janniks virksomhed, at han er gearet til at hjælpe med den omstilling, hele verden lige nu er i gang med, siger Anette Kalle Larsen.