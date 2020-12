Til alle i sognet over 80 år

De sidste syv år har frivillige fra kirkerne på Tuse Næs sørget for en lille opmuntring til alle over 80 år. I år er Hagested sogn også med i julehilsenen, og Dagli'Brugsen i Udby er sponsor.

- Årets julehilsen er lavet i samarbejde med Brugsen, som giver en julestjerne og en god pris på den æske chokolade, vi vedlægger. Vi plejer at bage et bjerg af småkager til juleposerne, som gives til alle over 80 i sognet, men det har ikke kunne ladet sig gøre i år. Derfor bliver det chokolade, forklarer hun.