Foto: Per Christensen

Tiki-taka på Tuse-manér. 24 børn var på futsal-skole i Tuse torsdag og fredag. Foto: Per Christensen

Tiki-taka i Tuse

Messi har spillet det. Og Maradona og Pele og en lang, lang række af de andre fodboldstjerner gennem tiden. I Sydamerika er futsal kæmpe stort. I Danmark er der omkring 15.000, der spiller det hurtige og teknisk krævende fodboldspil, og to dage i denne uge har der været futsal-skole i Tuse, hvor DGI samlede børn fra Tuse, Holbæk, Vipperød, Fårevejle, Kalundborg og Hornsherred.

Tiki-taka kalder man det, når der spilles fodbold så hurtigt og boldsikkert, som de for eksempel gør det i Barcelona

På faste billeder kan det være svært at se, hvad der er futsal, og hvad der er almindelig fodbold. På levende billeder kan man til gengæld se, at det går rigtig hurtigt i futsal, og at spillet kræver god teknik. Tiki-taka.