Tidligere chefredaktør valgt til bestyrelse

- Jeg er glad for, at vi har fået Torben Dalby Larsen med på bestyrelsesholdet. Hans kompetencer, erfaring og indsigt inden for det finansielle område er betydelig samtidig med, at han har stor indsigt i de lokale forhold for virksomheder og borgere. Det er meget værdifuldt for den forretningsmæssige og strategiske rejse, Sparekassen Sjælland-Fyn er på, siger Thomas Kullegaard, bestyrelsesformand i Sparekassen Sjælland-Fyn.

- Det er afgørende for alle lokalområder på Sjælland og Fyn, at der er et større, lokalt og regionalt forankret pengeinstitut, som ønsker at støtte op om udviklingen både i de større og mindre lokalsamfund. Den rolle tager Sparekassen Sjælland-Fyn aktivt på sig, og sparekassen har et direkte formål om at bidrage til at gøre de lokalsamfund, som den er en del af, til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Det arbejde ser jeg frem til at støtte op om i kraft af min nye bestyrelsespost, siger Torben Dalby Larsen.