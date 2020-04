Se billedserie Hjælpeorganisationernes genbrugsbutikker genåbner i Holbæk Kommune, og håbet er, kunderne vender tilbage i stort tal - bare de kommer i hold, holder afstand og ikke flokkes, som da Kirkens Korshær åbnede i Holbæk Mega Center. Butikken genåbner senest 11. maj. Foto: Peter Andersen

Tiden er til genbrug og støtte til udsatte

Holbæk - 26. april 2020

En enkelt er begyndt, andre er på vej til at åbne døren til butikkerne, hvor genbrugsguld forvandles til humanitær hjælp. Senest 11. maj forventes alle Folkekirkens Nødhjælps, Kirkens Korshærs og Røde Kors' butikker i Holbæk Kommune at have åbent.

Allerede onsdag åbnede Folkekirkens Nødhjælp på Drivsåtvej i Jyderup med begrænset åbningstid fra 13 til 17.

I Holbæk åbner Folkekirkens Nødhjælp 4. maj. Næsten alle frivillige har sagt ja til at komme. Der mangler kun at komme nyseskærm op ved kassen i Nygade.

Skiftehold hos korshæren Både Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær valgte centralt fra at lukke butikkerne på grund af risiko for smitte med corona­virus.

- Efter planen åbner vi 11. maj med ændrede åbningstider. Det bliver godt at få penge i kassen til vores arbejde, bemærker Rasmus Hansen, leder af Kirkens Korshærs sociale arbejde i Holbæk.

Han regner med en fast kerne af frivillige, der siger ja til at møde kunderne. Nogle siger helt nej, mens andre gerne vil hænge op og prismærke uden for åbningstiden. Modellen kan blive skiftehold med lukket formiddag og åbent eftermiddag.

- Vi sikrer kunder og frivillige med skærme og håndsprit, afstand og retningslinjer for, hvor mange der må være i butikken, understreger Rasmus Hansen

Frivillige siger ja Kirkens Korshær i Holbæk Mega Center følger som den eneste butik den forlængede nedlukning til 10. maj.

På mandag åbner Holbæk Røde Kors i Smedelundsgade med kasseskærm, alverdens sikkerhedsforanstaltninger og litervis af håndsprit, siger afdelingens leder Kate Felby.

- Røde Kors lod det være op til de enkelte butikker, om vi ville lukke. Det valgte alle. Nu er meldingen, at en forsigtig åbning er i orden. Det følger vi og håber, kunderne vender tilbage.

De frivillige er spurgt, og de fleste sig ja, men ikke alle hold er intakte.

- Nogle siger nej, fordi de selv eller ægtefælle er i særlig risikogruppe. Andre er bekymret for smitte, og det har jeg stor forståelse for, understreger Kate Felby, 1. maj åbner Røde Kors Jernløse butikken i Hovedgaden i Regstrup. Inden er plexiglasskærm, handsker, masker og sprit på plads. Det skal være sikkert for kunder og de frivillige, som har sagt ja til at komme, siger afdelingens formand Sonja Sjursen.

Plads til at holde afstand På Industrivej i Tølløse er man ved at finde sommertøjet frem og rydde op.

- Planen er at åbne 4. maj, men åbningstiden er ikke på plads. Flere har meldt fra på grund af sygdom eller smittefaren. Andre glæder sig, og her er masser af plads til at holde afstand, konstaterer Margit Nørrevang, Røde Kors Tølløse.

Sikkerhedsforanstaltningerne for detailbutikker følges med plakater, værnemidler og håndsprit.

I Svinninge åbnes døren til Røde Kors-butikken i Hovedgaden 4. maj. Inden skal der flyttes stativer for at få to meters afstand mellem kunder og frivillige.

- Jeg forventer normal åbningstid bortset fra lørdag, hvor holdet har meddelt, at man først er klar til september, oplyser butiksansvarlige Margit Lehmann.

Formand for Røde Kors Tornved-Bjergsted, Birgit Dam, er i kontakt med de cirka 80 frivillige. Målet er at åbne på Industrivej i Jyderup og Frederiksberg i Svebølle 4. maj.