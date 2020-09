Tid til tænkepause i kirken

- Selv om det er menighedsrådet der arrangerer og det foregår i kirkerummet, er det ikke et kirkeligt arrangement, men simpelthen en mulighed for at komme ud og møde andre, tale sammen og i det hele taget være social. Der kan jo sidde personer rundt omkring i hjemmene, som ikke har ret meget kontakt med andre og det her er også en mulighed for dem, for at være med til en hyggestund, med kaffe, kage og godt selskab, forklarer Taimi Grønborg fra Holmstrup Menighedsråd.