Se billedserie Jacob Staal i Tvis Køkkeners forretning Kanalstræde 6 i Holbæk. Privatfoto.

Tid til køkkenprojekter

Holbæk - 10. juni 2020 kl. 21:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par uger siden havde Dagbladet Politikken en opsigtsvækkende overskrift, som bragte smilet frem hos parret bag Tvis Køkkener i Kanalstræde. Her stod nemlig "Der er godt nok krise, men nu skal vi alle sammen have nye køkkener." Selv om overskriften måske skruede lidt på optimismen i branchen, kan Jacob Staal, som driver Tvis Køkkener i Holbæk sammen med sin kone Lone, godt nikke genkendende til situationen:

- Befolkningen har jo lyttet til retningslinjerne fra regeringen og er blevet hjemme under nedlukningen. I den periode har mange så fået øjnene op for, at det måske var en god idé at få skiftet køkkenet. Nu er det jo ikke altid prognoserne holder, men man kan håbe, at det, avisen skriver, kommer til at holde stik. I vores område vil det også være oplagt, at sommerhusejerne fremskynder nogle projekter, som et nyt køkken eller badeværelse. De fleste holder jo ferie herhjemme i år, lyder Jacob Staals umiddelbare vurdering.

Hos Tvis Køkkener i Holbæk oplever man normalt øget interesse, når der har været Tvis Køkkener i medierne i for eksempel et af boligprogrammerne på landsdækkende tv. Den efterhånden kendte Tvis Køkkener-bog - med fotos af de køkkener, Tvis allerede har solgt og monteret i private danske hjem, skærper også interessen for brandet.

- Det sjove ved bogen er jo, at billederne er taget ude hos Hr. og Fru Jensen. Det er den ægte vare og ikke computergenererede opstillinger. Det er vores oplevelse, at folk er glade for bogen og beholder den - også efter de har fået nyt køkken hos os - og så viser den til venner og bekendte, forklarer Jacob Staal.

Under normale forhold er fremgangsmåden hos Tvis Køkkener typisk den, at Lone eller Jacob Staal - efter det første møde i butikken - kommer hjem til kunden og måler rummet op, inden der tegnes et udkast. Corona-situationen har imidlertid gjort det svært at imødekomme alle ønskerne om hjemmebesøg:

- Lige nu opfordrer vi folk til at komme herned og se de mange forskellige muligheder, og samtidig medbringe en tegning med deres mål. Så sætter vi os ned og tegner et køkken, som svarer til deres forventninger. Det er naturligvis altid en fordel også at se kundens øvrige bolig og stil, og vi håber, at det snart bliver muligt også at besøge kunderne derhjemme, siger Jacob Staal, som har haft åbent i Tvis Køkkener gennem hele corona-epidemien.

Køkkenfabrikken Tvis er Danmarks ældste. Tvis Køkkener er en frivillig kæde, hvor butikkerne drives af ejerne i de enkelte butikker.