Se billedserie Varehuschef Lene Lauritzen (th) og bagerleder Cecilie Impgaard med et udvalg af Føtex? fastelavnssortiment. Privatfoto.

Tid til forkælelse

Holbæk - 10. februar 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Varehuschef i den lokale Føtex i Smedelundsgade i Holbæk, Lene Lauritzen, kan fortælle om godt salg af fastelavnsboller og alt det andet tilbehør, som traditionen tro fylder forretningen i ugerne op til fastelavnssøndag.

- Ligesom ved juletid, hvor de fleste danskere næsten ikke kan vente med at få den første brunkage, er der godt gang i salget af fastelavnsboller allerede i januar. Vi har 11-12 forskellige slags at vælge imellem hos bageren, både dem med flødeskum og de gammeldags med creme og syltetøj, fortæller Lene Lauritzen. Hun har i år disponeret, så varehuset stadig har alt det fastelavnsudstyr, som hører sig til en rigtig fastelavn, men i lidt mindre mængder.

- Foruden de almindelige fastelavnstønder har vi også nogle mindre paptønder. De plejer at være til de mindre børn, men kan måske bruges i år, hvor det ikke er så mange børn, som slår katten af tønden sammen, siger Lene Lauritzen.

Varehuschefen, der selv har skolesøgende børn, har en fornemmelse af, at fastelavn i dag mere henvender sig til de yngste. Halloween har overtaget en del af opmærksomheden hos de større børn, som er glade for den uhygge, som følger med.

Lene Lauritzen kan også fortælle, at der tilsyneladende stadig bages på livet løs i de danske hjem under corona:

- Der er mange, som er hjemme med deres børn og gerne vil lave nogle aktiviteter sammen, når lektierne er overstået. Jeg tror, det er derfor, der generelt er så stort et aftræk i butikken på bageprodukter. Her har vi mange forskellige varianter, så der er nok at gå i gang med, siger Lene Lauritzen.

Hos Meny i Smedelundsgade fortæller Kim Andersen, at forretningens bager er klar med et stort udvalg af fastelavnsboller - og at de går som varmt brød.

- Vi oplever en markant vækst i salget af fastelavnsboller og kan mærke, at kunderne gerne vil havde noget lækkert bagværk at forkæle sig selv med, siger han. Kim Andersen peger på, at der i år helt forventeligt er skruet kraftigt ned for fastelavnsfestlighederne de fleste steder.

Til gengæld satser Meny på Valentinsdag, som er godt repræsenteret i vareudvalget.

- Vi giver den fuld gas med Valentinsdag. Vi har eget blomsterbinderi, hvor man kan få bundet den helt rigtige buket. Der er også lækker chokolade og bobler, som man kan forkæle sin udkårne med, siger han.

I Føtex er Lene Lauritzen på samme linje. - Butikken er fyldt med blomster, champagne, oplevelser, parfumer og choklade. Det er vigtigt at huske hinanden på, at man elsker hinanden - særligt i denne her tid, påpeger hun.