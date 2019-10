Se billedserie Jyderup Præstegård nævnes af panelet som en potentiel modtager af plaketten, som de 10 bevaringsværdige huse i Holbæk Kommune modtager i begyndelsen af det nye år. Foto: Mie Neel

Ti bevaringsværdige huse skal udpeges

Holbæk - 08. oktober 2019

I anledning af Arkitekturens Dag, der blev fejret over hele landet i går, mandag, efterlyser interesseorganisationen Historiske Huse nu sammen med Holbæk Kommune, FBL-Holbæk (også kaldet Bevaringsforeningen) og Museum Vestsjælland de bedst bevarede huse i Holbæk Kommune.

Formålet er at sætte fokus på de mange bevaringsværdige huse, og som er med til at give kommunens byer og steder karakter.

- Vi tænker ikke nødvendigvis over, at vores hverdagsarkitektur og de huse, vi bor i, er med til at fortælle nutidige og fremtidige generationer om samfundsudviklingen. Husene er vigtig kulturarv, og de repræsenterer en historie, som er med til at binde os sammen lokalt og gøre os stolte, siger Holbæk Kommunes viceborgmester John Harpøth, der også er formand for Holbæk Kommunes Bygningsbevaringsfond, i en pressemeddelelse fra Historiske Huse.

Alle borgere i Holbæk Kommune opfordres til at komme med forslag til bevaringsværdige huse, der bør modtage Historiske Huses flotte bronzeplakette og den hæder, der følger med.

- De gamle huse er ikke bare smukke at se på. Til tider er de også hårdt arbejde, der kræver, at ejerne bruger tid og penge på dem. Nu beder vi Holbæk Kommunes borgere om hjælp til at finde de lokale ildsjæle, der går den ekstra mil for, at vi alle har noget interessant at se på og historie at spejle os i, fortæller Birthe Iuel, præsident i Historiske Huse.

Hvis man har et yndlingshus, som, man mener, skal have chancen for at modtage hædersprisen, skal man sende et billede af huset sammen med en kort beskrivelse af, hvorfor netop dette hus er noget særligt til mailadressen bygningsbevaring@holb.dk eller via instagram med hashtagget #bevaringsværdigeholbæk.

Alle forslag offentliggøres løbende på www.holbaek.dk/bygningsbevaring.

Der kan sendes forslag indtil 31. december. Alle indkomne forslag behandles af et panel bestående af repræsentanter fra Holbæk Kommune, FBL-Holbæk, Museum Vestsjælland og Historiske Huse. Der udvælges 10 huse, som gratis modtager bronzeplaketten i begyndelsen af 2020.

Som et eksempel på en potentiel modtager af prisen peger panelet på Jyderup Præstegård, der er fra 1808. Jyderup by og dens udvikling har sin oprindelse omkring kirken og præstegården er derfor helt central for den fortælling.

Gården omtales som et fint eksempel på vestsjællandsk bindingsværk og er beliggende i et fredet haveanlæg. Præstegården består af den gamle præstebolig samt en trelænget bygning, der har huset stald og lade.