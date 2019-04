Thomas Uhrskov præsenterer sin mikstur mod flåtbid

Produktet manglede på markedet

Målsætningen for de to iværksættere bag produktet er at reducere det antal danskere, som hvert år rammes af borrelia og andre flåtoverførte infektionssygdomme. Sundhedsstyrelsen skønner at omkring 7.000 danskere hvert år får diagnosen borreliose og efterfølgende behandles med antibiotika. En del af disse får varige men. Da deres datter fik borrelia og lå alvorlig syg i to år, undrede det fotograf Helle Schjønning og journalist Thomas Uhrskov, at der ikke fandtes et ugiftigt og økologisk middel, som kunne reducere risikoen for at blive bidt af en skovflåt. Efter to års research og mange eksperimenter lykkedes det Helle Schjønning at finde frem til en blanding, som ikke er giftig, men som gør brugeren mindre interessant som byttedyr for flåter.