The Food Factory bliver til Mayo

- Vi åbnede i Kalundborg i 2015 og i Slagelse i 2017. Nu glæder jeg mig til at servicere kunderne i Holbæk-området, siger Mehrdad Rahmian, som selv vil være i den nye Mayo, de første tre måneder. - Jeg beholder det nuværende personale, for de er både venlige og kompetente, siger den nye ejer.

Mehrdad Rahmian forklarer, at Mayo er en forkortelse af det engelske udtryk »may you enjoy«. - Det betyder, at kunderne skal nyde maden, og at vi gør os umage med at tilberede og servere den. Vi har ricebowl, salat, sandwich smoothie, milkshake, juice og kaffe og kage på menuen. I salatbaren er der 30 forskellige sunde ingredienser at vælge imellem, og man kan også få alle de klasssiske sandwich med frikadelle, roastbeef og ost og skinke, siger Mehrdad Rahmian, hvis egne favoritter er Club Sandwich, tun sandwich og hans egen kreation Barok Sandwich, som er med avokado, mozarella, kylling, tomat og pesto.