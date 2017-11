Den tiltalte pige køres af politiet væk fra Østre Landsret efter det første retsmøde i ankesagen i tirsdags. Den 17-årige har foreløbigt siddet fængslet i over 22 måneder. Foto: Morten D. Christensen

Terrortiltalt piges mor før dagens dom: Hun er blevet mere moden

Holbæk - 24. november 2017 kl. 05:57 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke siden onsdag den 13. januar 2016 klokken 12.22 har teenagepigen fra Kundby haft sin frihed.

Dengang anholdt politiet en 15-årig pige, der siden er fyldt både 16 og 17 år i fængslet, og inden længe vil hun have været indespærret i to år, hvis da ikke Østre Landsret i dag frikender hende for forsøg på terrorisme.

Fredag klokken 13 træder nævningetinget i Østre Landsret sammen for at afsige kendelse om skyldsspørgsmålet i sagen, hvor pigen ved Retten i Holbæk blev idømt seks års fængsel for at have planlagt bombeangreb på Sydskolen i Fårevejle og den jødiske skole Carolineskolen i København lige omkring tidspunktet for hendes anholdelse i 2016.

Det siger sig selv, at det er et voldsomt indgreb i et ungt menneskes liv at blive frihedsberøvet i så lang tid. Alligevel er der ifølge pigens mor sket en udvikling med datteren i løbet af de cirka to år, der er gået siden hun pludselig begyndte at interessere sig for en ekstrem udgave af islam og ytrede sig om at begå drab på »de vantro«, som blandt andet omfattede hendes tidligere skolekammerater og jødiske børn.

- Siden hun blev anholdt og frem til nu, er hun blevet meget mere moden. Hun er ikke så genert længere, sagde moren, da hun onsdag var i vidneskranken under ankesagen i Østre Landsret.

Mette Grith Stage, der er forsvarsadvokat for pigen, har under hele sagen argumenteret for, at den unge pige godt nok gik meget langt i sit forsøg på at opnå spænding og opmærksomhed, men at der ikke lå et konkret ønske om at begå terror bag pigens mange skriverier og handlinger.

Omvendt har anklagemyndigheden fastholdt, at pigen er så farlig og fortsat udgør en trussel mod samfundet, at hun skal idømmes forvaring på ubestemt tid.

Det benægter pigen og hendes forsvarer, og i morens øjne er den 17-årige datter da heller ikke radikaliseret.

- Jeg synes, hun har udviklet sig meget. Jeg opfatter hende ikke som radikaliseret, sagde moren.

Mette Grith Stage spurgte moren, hvad hun tænker om datterens fortsatte brevveksling med dømte terrorister. En brevveksling moren først blev klar over eksistensen af, da senioranklager Kristian Kirk bragte emnet op i retten forleden.

- Det virker da lidt mærkeligt på mig. Men hun er venligheden selv og skriver til alle, der skriver til hende. Hun har også skrevet med andre, blandt andet en journalist (fra TV 2, red.). Jeg tror, at det hænger sammen med, at hun keder sig rigtigt meget i fængslet, svarede moren, der senere tilføjede, at hun ikke synes, det er okay, at datteren skriver breve med dømte terrorister.

Moren mener i øvrigt, at det er helt forkert, at pigen p.t. sidder i Vestre Fængsel i København, hvor hun ikke har mulighed for at have omgang med andre, fordi hun er under 18, og der sjældent er så unge indsatte i Vestre Fængsel.

- Det er rystende, at man sender hende ind sådan et sted. Nu er hun ligesom sendt væk, lød det fra moren.

Pigen har siddet i Vestre Fængsel, siden byretssagen begyndte i Holbæk i april i år.

