Terrorsigtet familie fortsat fængslet

Hovedsigtede er to brødre

Politiet sigter to brødre på 33 og 36 år for at have været i færd med at planlægge en eller flere terrorhandlinger i Danmark eller Tyskland. Myndighederne mener, at de planlagde at bruge skydevåben og bomber, og at motivationen skal findes i militant islamisme.